Mieszkańcy Półwyspu Helskiego obserwują inwazję owadów. To najprawdopodobniej jętki lub ochotki. Ich rójki wyglądem przypominają trąbę powietrzną. Od jednego z naszych słuchaczy otrzymaliśmy film pokazujący to zjawisko. Owady osadzają się na samochodach, elewacjach budynków, a także wpadają do ust i nosów mieszkańców. Jak uspokajają eksperci: to nieszkodliwe owady, które nie gryzą człowieka. Jednak tak duże ich ilości stają się problematyczne.

