Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. Z polskim arystokratą będziemy rozmawiać o zbliżającym się wielkimi krokami ślubie brytyjskiego księcia Harry’ego i Meghan Markle. Wydarzenie, które ma śledzić ponad miliard ludzi na całym świecie, wzbudza emocje nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Czy w "wyższych kręgach” też wzbudza to takie zainteresowanie? Jedną z osób najbliżej książęcej pary młodej będzie fotograf weselny – członek rodziny Lubomirskich – Alexi. Czy stresuje się przed tym wyzwaniem? Jakie więzi łączą polskich i angielskich arystokratów?

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński / Darek Delmanowicz / PAP

Naszego gościa zapytamy również o to, jak to jest być księciem w XXI wieku. Czy Polacy tęsknią za monarchią? Czy istnieje coś takiego jak "śmietanka towarzyska" i czy młodzi Lubomirscy, Czartoryscy, Lanckorońscy wciąż uważają, by nie popełnić mezaliansu?

