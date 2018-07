„Podzielam ten pogląd, że nie czas na świętowanie, skoro mamy do czynienia z codziennym mordowaniem polskiego parlamentaryzmu” - tak na pytanie o powody nieobecności podczas obchodów 550. rocznicy powstania polskiego parlamentaryzmu odpowiadał w Rozmowie w samo południe w RMF FM Tomasz Nałęcz. Historyk stwierdził, że w Sejmie „marszałek Kuchciński zachowuje się tak, jak mężczyzna który bije swoją rodzinę”. Marcin Zaborski pytał też naszego gościa jak rozumieć słowa Bronisława Komorowskiego, który kiedy był prezydentem apelował o zgodę, a teraz nie chce świętować ważnych uroczystości państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą: „Należy to interpretować w jeden sposób. Żeby szanować prezydenta musi on wypełniać swoje podstawowe obowiązki. Prezydent Duda konstytucję wielokrotnie złamał” – mówił były doradca Komorowskiego. Były wicemarszałek Sejmu odniósł się również do kwestii założenia nowego ruchu politycznego przez Roberta Biedronia. Uznał, że nie czeka na jego stworzenie. Nałęcz odniósł się też do słów prezydenta Słupska, który powiedział, że „PO i PiS obawiają się, że Biedroń pójdzie w Polskę i założy coś, co zmiecie je ze sceny politycznej”. Nałęczowi to stwierdzenie się nie spodobało. „Radziłbym Biedroniowi żeby nie wymieniał jednym tchem PO i PiS, bo jeśli ktoś wymienia jednym tchem PO i PiS, to leje miód na serce PiS-u”.

