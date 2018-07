"Nie ma na ten moment takich planów" - tak gość Rozmowy w samo południe wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk odpowiada na pytanie, kiedy premier Mateusz Morawiecki będzie w Białym Domu. Czy MSZ przygotowuje taką wizytę szefa rządu w Waszyngtonie? "Jeśli taka wizyta będzie przygotowana i będzie znany już jej termin, na pewno i ode mnie i z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan redaktor o tym terminie i o szczegółach tej wizyty, usłyszy. (...) Trzeba pytać o szczegóły ministra Suskiego” – odpowiada gość Marcina Zaborskiego. Pytany natomiast o to, czy to MSZ wskazało negocjatorów między Polską a Izraelem ws. ustawy o IPN i deklaracji podpisanej przez premierów Izraela i Polski, stwierdza: „Nie będziemy teraz wracać do kuchni tego oświadczenia”. Odpowiadając na dalsze pytania o negocjacje z Izraelem polityk podkreśla, że Jarosław Kaczyński jako „prezes największej partii, która tworzy rząd, może uczestniczyć w kreowaniu tego procesu”. Jaką rolę w negocjacjach miedzy Polską a Izraelem odegrały zaś polskie służby specjalne? "Nie mam wiedzy, aby w tym procesie brały udział służby specjalne" – mówi Szymon Szynkowski vel Sęk.

