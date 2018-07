O sukcesie Francuzów w mistrzostwach świata w Rosji zadecydowała "świetna praca trenera (Didiera) Deschampsa, jego charyzma i zaufanie, jakim obdarzył piłkarzy" - ocenił w Rozmowie w samo południe w RMF FM były międzynarodowy sędzia piłkarski i były prezes PZPN, działacz sportowy i komentator Michał Listkiewicz. "Mówi się, że jak jest świetny zespół, to i teściowa może go poprowadzić. To jest nieprawda. Potrzebny jest świetny trener - i taki jest Deschamps" - podkreślił. "Francuzi grają bardzo dobrze, solidnie, zdyscyplinowanie - ale to nie jest piękny futbol. Jest skuteczny i mądry" - ocenił również Listkiewicz. Jego zdaniem, triumf francuskiej drużyny narodowej w rosyjskim mundialu "to nie jest jednorazowy wyskok: Francja może zdominować wielkie imprezy w najbliższych latach". Równocześnie Michał Listkiewicz uważa, że "od strony moralnej wielkimi zwycięzcami" mundialu w Rosji są Chorwaci, którzy "pokazali, że niemożliwe jest możliwe".

