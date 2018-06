„Za łamanie Konstytucji Prezydent Andrzej Duda powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Zobowiązuję się w imieniu Nowoczesnej, że jeśli będzie taka możliwość, złożymy taki wniosek, będziemy wnioskować o postawienie go przed Trybunałem Stanu” – powiedziała Katarzyna Lubnauer w Rozmowie w samo południe w RMF FM. „To nie jest spór między Polską i Unią Europejską, tylko między rządem PiS-u i Komisją Europejską. Rozmawiałam (w Brukseli) o tym, że Komisja Europejska powinna zapobiec temu, by 4 lipca duże grono sędziów SN nie musiało z niego odchodzić, (…) bo w to miejsce wjedzie partyjna kohorta (…). UE to rodzina narodów, która ma swoje zasady. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której te wartości i zasady są łamane” – tak z kolei przewodnicząca Nowoczesnej skomentowała skomplikowaną sytuację wokół Sądu Najwyższego. „I prezes SN Gersdorf prof. Gersdorf nie musi odchodzić 3 lipca, pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego zgodnie z Konstytucją. Prof. Gersdorf powinna zostać w gabinecie” – podkreśliła Lubnauer.

/RMF FM

REKLAMA