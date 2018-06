​Ryszard Petru, który opuścił w maju Nowoczesną, złoży w piątek rano wniosek do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o powołanie koła poselskiego - dowiedziała się PAP. W skład nowego koła, oprócz Petru, wejdą dwie byłe posłanki Nowoczesnej: Joanna Scheuring-Wielgus oraz Joanna Schmidt.



Scheuring-Wielgus wystąpiła z Nowoczesnej 9 maja. Posłanka poinformowała wówczas, że dostała zakaz wygłoszenia stanowiska klubu podczas debaty nad projektem ustawy podnoszącą rentę socjalną i - jak stwierdziła - ta decyzja władz partii "przekroczyła czerwoną linię".

Tego samego dnia z partii odeszła Schmidt, ponieważ - jak tłumaczyła - nie mogła zgodzić się na sposób, w jaki traktowane są wartości Nowoczesnej i osoby, które na rzecz tych wartości pracują.



Były lider i założyciel Nowoczesnej Ryszard Petru opuścił partię 11 maja. Uzasadniając wówczas swoją decyzję ocenił, że Nowoczesna przestała być partią "reform, zdrowego rozsądku, która nie zgadza się na bylejakość i konformizm". Jak dodał, nie może brać odpowiedzialności za partię, na którą nie ma wpływu zarówno w sferze programowej, jak i politycznej.



Jeszcze w maju Petru zapowiedział, że po wyborach samorządowych przedstawi propozycję stworzenia swojej nowej partii. Jak wówczas podkreślił w Polsat News, ma to być to ugrupowanie społeczno-liberalne promujące przedsiębiorczość, niskie podatki, ale też wspomagające najsłabszych.



31 maja 2015 roku odbył się w Warszawie kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL. 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w październikowych wyborach parlamentarnych zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczyniami m.in. Joanna Schmidt i Katarzyna Lubnauer (Joanna Scheuring-Wielgus była członkinią zarządu ugrupowania).



Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Lubnauer.

