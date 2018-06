Czy Patryk Jaki powinien zrezygnować z pracy w komisji weryfikacyjnej w związku z tym, że będzie ubiegał się o fotel prezydenta Warszawy? „Problemem Patryka Jakiego jest, że pracuje dobrze, co jest problemem dla Hanny Gronkiewicz-Waltz i wspierających ją niektórych warszawskich polityków i deweloperów. Im dłużej Patryk Jaki pracuje w tej komisji tym lepiej dla nas, dla warszawiaków, dla naszych pieniędzy tutaj. Więcej zostanie w Warszawie, mniej ukradną” – mówiła w Rozmowie w samo południe posłanka PiS Małgorzata Gosiewska. Zapytana o jego zapewnienia, że będzie popierał finansowanie in vitro, odpowiedziała, że nie słyszała o tym. „Wręcz przeciwnie, słyszałam wiele wypowiedzi, które idą w kierunku tego, że w żadną ideologię nie będzie wchodzić” – zapewniała. „Będziemy go przekonywać, że to nie jest dobry kierunek” – podkreśliła”. Stwierdziła także, że ona osobiście nie ma problemów z klinikami in vitro. „Szanuję ludzi którzy się na nią decydują, ale nie uważam, by stać nas było na to, by finansować to z budżetu państwa” – powiedziała. „Nie mamy budżetu z gumy. Trzeba kierować pieniądze tam, gdzie są najbardziej potrzebne” – podkreśliła w rozmowie z Marcinem Zaborskim.

