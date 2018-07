"Tam (w Helsinkach) na pewno nie wydarzyło się dla Polski nic dobrego - a jeżeli nie wydarzyło się nic dobrego, to musimy zakładać, że wydarzyło się coś złego. Jeżeli następuje zbliżenie USA z Rosją, to musi następować czyimś kosztem" - tak poniedziałkowe rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina podsumował w Rozmowie w samo południe w RMF FM gen. Jarosław Stróżyk, były wiceszef wywiadu NATO, a obecnie ekspert fundacji Stratpoints.

Gen. Jarosław Stróżyk / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Komentując helsińskie wypowiedzi prezydenta USA, stwierdził wprost, że "trudno mieć zaufanie do Trumpa, który potrafi zmieniać zdanie co godzinę". Dopytywany zaś przez Marcina Zaborskiego o to, w co gra Trump, odparł: "Myślę, że chce uchodzić za bardzo dobrego biznesmena, który przedkłada sprawy gospodarcze nad polityczne - a to trudno pogodzić długofalowo".



Gen. Stróżyk ocenił również, że Władimir "Putin wygrał MŚ i wygrał dogrywkę w Helsinkach".



"Nie wiem, czy ‘strach się bać’, trzeba obserwować - ale nie zauważyłem niczego dobrego dla Polski" - dodał.



Pytany, czy należy spodziewać się ze strony Rosji następnych akcji militarnych, ekspert przyznał: "Należy obserwować ruchy wojsk rosyjskich i ćwiczenia w najbliższym czasie".



"Ja niczego nie wykluczam. Pamiętajmy, że wszystkie decyzje w Rosji zapadają jednoosobowo (...), więc nie wykluczam drobnych wydarzeń, które miałyby zdestabilizować inne kraje. Prezydent Putin gra tak od lat. (...) Należy się ostrożnie bać" - podsumował.





