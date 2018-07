"Nie, to nie wchodzi w rachubę. Jestem poważnym politykiem" - mówi w Rozmowie w samo południe w RMF FM prezydent Słupska, a wcześniej działacz społeczny i parlamentarzysta Robert Biedroń pytany o to, czy porzuci ratusz w Słupsku przed końcem kadencji, jeśli zostanie wybrany na kolejną kadencję. "Nie jestem w polityce dla stanowisk. Jeśli wystartuję na prezydenta Słupska, to dokończę swoją kadencję i nie będzie żadnych skoków w bok. Szczególnie, że jeśli bym zrezygnował, to przychodzi komisarz. Komisarz jest z PiS-u, jest przez pół roku w mieście. Nie mogę zrobić tego mieszkańcom mojego ukochanego Słupska, że oddam go w ręce PiS-u" - dodaje zapewniając, że jeśli wystartuje w wyborach na prezydenta Słupska, to nie będzie startował w wyborach na prezydenta Polski, w wyborach parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego. "Jeśli wystartuję na prezydenta Słupska, to dokończę kadencję, a jeśli nie wystartuję, to będzie znak że idę w Polskę. Decyzję podejmę w najbliższych tygodniach" – podkreśla gość Marcina Zaborskiego i dodaje, że "PiS i PO boją się, iż Biedroń pójdzie w Polskę i jak się wkurzy, to założy coś, co ich zmiecie ze sceny politycznej".

Robert Biedroń /Karolina Bereza /RMF FM

