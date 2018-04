"Przykład pana Komendy jest dramatyczny tragiczny, bo jeżeli człowiek rzeczywiście przez 18 lat pozostawał w zakładzie karnym mając tę świadomość, że nie popełnił żadnego przestępstwa, to jest dramat człowieka (…). Zdarzają się pomyłki, ale od tego jest procedura, by takich pomyłek było jak najmniej (…). Każdy, kto przyczynił się do pozbawienia wolności tego człowieka, powinien ponosić konsekwencje" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM sędzia Wiesław Johann, komentując sprawę Tomasza Komendy. "To jakieś głębokie nieporozumienie. Problem polega na tym, że z różnych powodów osoba, która z mocy ustawy jest uprawniona do zwołania pierwszego posiedzenia KRS, tego nie zrobiła. Pomyślałem, że jako najstarszy wiekiem członek KRS powinienem podjąć jakąś inicjatywę. I nie było to zwoływanie, lecz zaproszenie kolegów na spotkanie organizacyjne. Chcę tym 15 ludziom (…) powiedzieć na czym to polega, jak funkcjonuje KRS, żeby wiedzieli jak się poruszać" - stwierdził przedstawiciel prezydenta w KRS, zapytany o to, dlaczego zwołał dzisiejsze spotkanie Rady. "Prawda jest taka, że KRS to organ konstytucyjny i nie może być takiej sytuacji, żeby ten organ nie spełniał swojej konstytucyjnej roli" - dodał. "Mamy teraz sytuację absolutnie patową. Pierwsze posiedzenie oficjalne - kto ma je zwołać?" - zaznaczył, mówiąc o KRS.

