"Nie jest sztuką budować dobre relacje w sytuacji, kiedy mamy pełną zbieżność celów. Z Niemcami mamy oczywiście dobre relacje, perspektywy na to, żeby były jeszcze lepsze, natomiast są rzeczy, które dzielą - nikt tego nie ukrywa. Myślę, że takiego lukru w opowiadaniu o relacjach polsko-niemieckich już dawno nie mamy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. "Mamy jasność, że dzieli nas kwestia Nord Streamu, inaczej patrzymy na kwestię kryzysu migracyjnego, inaczej patrzymy na kwestię praworządności. Sztuką jest, żeby w takich warunkach zbudować coś sensownego. I myślę, że między premierem Morawieckim a kanclerz Merkel jest szansa na to, by mimo dość poważnych różnic i czasami tarć politycznych zbudować scenariusz, który będzie pozytywny dla obu krajów" - stwierdził. Dopytywany przez Roberta Mazurka o budowę Nord Stream 2, Szymański przyznał: "Pola do kompromisu w tej sprawie nie ma, ponieważ faktycznie ta sprawa jest zero-jedynkowa. (…) Z całą pewnością będzie to jeden z najważniejszych tematów rozmowy (Morawieckiego i Merkel dzisiaj w Warszawie), ponieważ po Salisbury mamy nową sytuację: nie ulega wątpliwości, że to jest jeden z aspektów polityki rosyjskiej wobec Europy - i myślę, że warto w tym kontekście jeszcze raz się zastanowić, czy Rosja jest wiarygodnym partnerem, jakie są rosyjskie zamiary". Odnosząc się natomiast do niedzielnych wyborów prezydenckich w Rosji, wiceszef polskiej dyplomacji stwierdził: "Paradoksem jest to, że pomimo poparcia większości Rosjan - (…) przypuszczam, że prezydent Putin wygrałby również zupełnie demokratyczne wybory - zwykle w takich sytuacjach jest tak, że tacy przywódcy posuwają się również do nadużyć wyborczych, co powoduje, że dzisiaj wyborów w Rosji nikt nie może na serio traktować jako wybory demokratyczne".

Robert Mazurek, RMF FM: Pan bardziej zjeżdża na nartach, czy skacze? To tak à propos Kamila Stocha, który skacze.

Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych: Nie, ja się boję nawet oglądać takie rzeczy, więc samemu nie dotykam się tego typu aktywności. W moim najbliższym otoczeniu są bezpośrednie ofiary sportu, w ostatnim czasie. To tylko utwierdza mnie w moim przekonaniu, aby trzymać się z daleka od tych fanaberii.

Prawdziwy konserwatysta Winston Churchill: 'Po pierwsze, żadnych sportów"

Winston Churchill nie był zupełnie prawdziwym konserwatystą, ale faktycznie utrwalił w nowożytnej polityce ten przyznają, kuszący standard.

Posłuchaj rozmowy Roberta Mazurka z Konradem Szymańskim:

Porozmawiajmy trochę o Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pan jest tam wiceministrem, ale ma pan nowego szefa od jakiegoś czasu. Co się zmieniło w MSZ-ie po odejściu Witolda Waszczykowskiego i przyjściu Jacka Czaputowicza? A właściwie po przeprowadzce Jacka Czaputowicza z gabinetu wiceministra, do ministra.

To samo już mówi wiele, że te zmiany nie są bardzo fundamentalne. Zmiany personalne zawsze odciskają jakieś piętno w jaki sposób działa gmach, w jaki sposób funkcjonuje też MSZ w kontekście całej rady ministrów, w szczególności też nowego premiera, to też jest niebagatelna zmiana, ponieważ premier w warunkach unijnych odgrywa bardzo istotną rolę zagraniczną, nie jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na kwestiach wewnętrznych. Natomiast polityka rządu premiera Morawieckiego jest nadal polityką rządu Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym trudno oczekiwać, żeby zmiany miały jakiś fundamentalny charakter.

Za kilka godzin do Polski przyjeżdża Angela Merkel. Angela Merkel ostatnio grozi, bo jak inaczej można odczytać to zdanie: "Przy nowym podziale funduszy strukturalnych" musimy zastosować kryteria, które odzwierciedlą zaangażowanie regionów w przyjmowanie imigrantów.

Myślę, że gdyby sztywno stosować takie kryterium, to musielibyśmy spędzić bardzo dużo czasu na jego uszczegółowieniu, ponieważ, jak rozumiem, te słowa są wypowiedziane w kontekście przyjmowania imigrantów tylko z jednego kierunku, czyli z południa. To dotyczy krajów południa, ostatnie dwa lata to dotyczyło również Niemiec, natomiast to nie jest jedyny kierunek z którego emigracja, często bardzo liczna emigracja, zmierza do Europy. Polska jest krajem, który przyjmuje emigrację w bardzo dużej skali. W ostatnich latach, w szczególności po wojnie w Donbasie, te statystyki skoczyły i to jest widoczne w Polsce i nikt tego nie podważa. Emigracja ze wschodu jest tak samo ważnym problemem, jak emigracja z południa, więc jeżeli mamy kontynuować tę rozmowę i koniecznie wiązać akurat budżet z tym, to oczywiście możemy, tyle że to na pewno nie przyniesie łatwych i prostych wniosków.

No dobrze, ale czy to nie skończy się tak, że jak zwykle przyjedzie Angela Merkel, albo polski premier pojedzie do Berlina, powiemy że nasze relacje są wspaniałe, że stosunki kwitną, a z Nord Stream 2 zostaniemy jak zwykle. Niemcy wybudują Nord Stream 2 razem z Rosją, a my co? Będziemy sobie protestować.

Z całą pewnością nasze relacje są dobre, w szczególności mamy dobry fundament gospodarczy, na którym warto zbudować też warstwę polityczną i nie jest sztuką budować dobre relacje, które realizują wspólne cele w sytuacji, kiedy mamy pełną zbieżność celów. Z Niemcami mamy oczywiście dobre relacje, perspektywy na to, żeby te relacje były jeszcze lepsze, natomiast są rzeczy które dzielą i nikt tego nie ukrywa. Myślę, że akurat takiego lukru w opowiadaniu relacji polsko-niemieckich już dawno nie mamy. Mamy jasność, że dzieli nas kwestia Nord Stream-u, inaczej patrzymy na kwestię kryzysu migracyjnego, inaczej patrzymy na kwestię praworządności. Ale sztuką jest, żeby w takich warunkach zbudować coś sensownego.

Szymański: Szczebel relacji polsko-rosyjskich jest dzisiaj zdecydowanie niski

"Z całą pewnością ta sprawa nie będzie porzucona" - tak o sprowadzeniu z Rosji wraku tupolewa mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Konrad Szymański. Wiceszef MSZ dodał, że by tę sprawę załatwić, potrzeba współpracy ze strony Federacji Rosyjskiej, "która - jak widać dzisiaj - wchodzi w taki okres relacji, nie tylko z Polską, ale całą Europą, który nie sprzyja jakimkolwiek konstruktywnym rozwiązaniom". "W pierwszych tygodniach i miesiącach (po katastrofie smoleńskiej - przyp. red.) zrobiono wiele błędów. To są błędy, które się na nas mszczą. My je otrzymujemy w pewnym spadku. Im więcej czasu mija, tym bardziej ta sytuacja się usztywnia" - ocenił również gość Roberta Mazurka. Podkreślił, że Polska przy każdej okazji, na najwyższym możliwym szczeblu rozmów z Rosją, porusza temat sprowadzenia wraku tupolewa, "natomiast szczebel relacji polsko-rosyjskich dzisiaj jest zdecydowanie niski". "Rosjanie przy pomocy tego wraku chcą prowadzić grę, nie tylko polityczną grę, z Polską, z Europą, ale także z polską opinią publiczną" - podsumował Konrad Szymański.

O poświęconych Polsce debatach w Parlamencie Europejskim wiceszef MSZ powiedział, że nie jest pewien, czy nasz kraj jest postrzegany w Europie jako problem. "Prowadzimy bardzo długi spór o to, na ile polskie reformy dotyczące wymiaru sprawiedliwości są zgodne - bądź w opinii Parlamentu niezgodne - ze standardami europejskimi. Nie mamy gotowości do tego, żeby przyjąć rodzaj dyktatury ze strony instytucji europejskich co do rozumienia Traktatu" - stwierdził Szymański. Jak dodał, "będziemy bronili prawa państwa polskiego do tego, żeby przeprowadzać konieczne reformy także w obszarze wymiaru sprawiedliwości".



