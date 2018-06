"Stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego był taki, że nieprzyjęcie go do szpitala zagrażałoby jego życiu" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. "Nie mogę mówić o zdrowiu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest tajemnica lekarska" - dodał. Pytany o to, czy politycy powinni ujawniać swój stan zdrowia, Szumowski stwierdził: "To zależy w dużym stopniu od kultury w danym kraju". "Ja nie mam powodów, żeby ukrywać cokolwiek z mojego stanu zdrowia. Myślę, że każdy prywatnie powinien o tym zdecydować" - przyznał. Robert Mazurek pytał też swojego gościa o rady dla kibiców śledzących piłkarskie zmagania na mundialu w Rosji. "To jest poważne wyzwanie zdrowotne" - przyznał Szumowski. Jak dodał, jego zdaniem lepiej oglądać mecze w strefie kibica niż w domu. "Po pierwsze, możemy się bratać. Po drugie - emocje dobrze wpływają. W strefie kibica można poskakać, pochodzić. Jak się siedzi na kanapie i tak kolejny mecz z rzędu to się można zmęczyć" - tłumaczył szef resortu zdrowia.

Robert Mazurek: 5:0. Oglądał pan?

Łukasz Szumowski: Nie, nie oglądałem niestety, ale czytałem i oglądałem w internecie. No faktycznie, taki trochę pogrom. Mam nadzieję, że nasi jeszcze lepiej.

Teraz to się dopiero zacznie. Trzy, a czasami nawet podobno cztery mecze dziennie. Jak to znieść? Jak normalny kibic ma to przetrwać? Panie doktorze

To jest poważne wyzwanie zdrowotne. Z jednej strony jak zaczniemy pić, oczywiście mówię o napojach słodzonych oraz jeść chipsy to skończymy ten mundial o 10 kilo więcej...

A piwo jest bez cukru.

Piwo jest bez cukru, ale ma słód. Kalorie ma również. Kiedyś słyszałem, że jedno piwo to schabowy, ale z tym to się proszę zgłosić do mojego kolegi Mularczyka. On na pewno lepiej poradzi, jaką dietę stosować. Natomiast co kardiolog może powiedzieć. Lepiej w strefie kibica niż w domu. Dlatego, że tam po pierwsze możemy się bratać. Po drugie emocje dobrze wpływają.

A to nie jest tak, ze wtedy dostaniemy zawału?

Nie, bo wtedy dzielimy tą radość z kim innym. Dopiero jak radości w domu nie ma na kim wyładować...

Pan ma dużo dzieci, to panu łatwiej.

Czwórkę, trzech synów. Czasami chodzimy oglądać mecze gdzieś indziej. W domu nie mamy telewizora.

O matko!

Ale w strefie kibica możemy poskakać, pochodzić. Jak się siedzi na kanapie, tak kolejny mecz z rzędu, to się można zmęczyć.

W strefie kibica ręce są zajęte. Tak to ujmę.

To dobrze. Bo to jednocześnie ćwiczenia są takie. Rozumiem, że chodzi o wodę i flagę narodową.

No dobrze...czyli woda.

A poważnie mówiąc, naprawdę trzeba pić dużo i nie jeść przy okazji.

A jak ktoś ma wodowstręt?

To może pić wtedy herbatę. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w swoich zaleceniach mówi tak: umiarkowane spożycie alkoholu i umiarkowany wysiłek fizyczny wydłuża życie. I teraz, to umiarkowane, to jest takie pojęcie bardzo...

Dobrze, panie profesorze, o dobrych radach zdrowotnych jeszcze porozmawiamy, ale skoro już przy stanie zdrowia jesteśmy, to dzisiaj w prasie widziałem zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego, który poszedł już do pracy na Nowogrodzką. Ale normalny człowiek ma takie pytanie. Nie wierzymy panu, kiedy pan mówi w gazetach, że Jarosław Kaczyński został przyjęty do szpitala tak samo jak każdy inny.

Oczywiście nie mogę mówić o zdrowiu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest tajemnica lekarska.

Ale pan go nie leczył przecież...

Jedno co mogą powiedzieć, do czego i on mnie upoważnił, to żeby powiedzieć o stanie jego zdrowia w momencie przyjęcia. I zaręczam, że był przyjęty w takim samym trybie jak pan, ja, czy ktokolwiek z Polski, dlatego, że to był stan, który zagrażał jego życiu.

Jeśli był przyjęty w takim samym stanie jak pan, to rzeczywiście. Chce mi pan powiedzieć, że minister zdrowia i profesor medycyny jest przyjmowany tak samo, jak każdy nasz słuchacz?

Jest przyjmowany tak samo podejrzewam...

Nie zna pan życia.

Na szczęście nie musiałem być przyjmowany do szpitala wiele razy w życiu, ale powtarzam jeszcze raz. Stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego był taki, że nieprzyjęcie go do szpitala zagrażałoby jego życiu. W związku z tym był przyjęty trybie ostrym.

Teraz czeka go operacja kolana. Tak przynajmniej twierdzą politycy.

Tak twierdzą politycy.

A co pan co mówi? Pan jest kardiologiem.

Jestem kardiologiem, ministrem zdrowia. O zdrowiu pacjenta się nie wypowiadam.

Sfinks jest naszym gościem, proszę państwa. Panie profesorze, a tak zupełnie poważnie, politycy powinni ujawniać swój stan zdrowia?

To zależy w dużym stopniu od kultury w danym kraju. Są kraje, gdzie politycy z zasady ujawniają swój stan zdrowia.

A w Polsce nie.

Myślę, że to jest taka nasza narodowa cecha. Tutaj jesteśmy bliżej Brytyjczyków. "My home is my castle". To co prywatne staramy się trzymać blisko.

Ja wiem jak jest. Pytam czy tak być powinno dalej?

Tego nie wiem

Jakie jest pana prywatne zdanie?

Akurat ja nie mam powodów, żeby ukrywać cokolwiek z mojego stanu zdrowia i myślę, że każdy prywatnie powinien o tym zdecydować.

No dobrze. Czyli u nas było do tej pory tak, że Bronisław Komorowski nie ujawniał swojego stanu zdrowia. Jak był chory na serce, to później się dopiero okazało. A pan go leczył zresztą, tak?

Tak.

Ale nic pan nie powie, bo jest tajemnica lekarska.

Tyle, że go leczyłem, bo mówił o tym publicznie.



Szumowski: sytuacja na SOR-ach jest dramatyczna



"Sytuacja na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych faktycznie jest dramatyczna i wynika z ilości osób które przychodzą z lekkimi i ciężkimi chorobami" - mówił w internetowej części rozmowy minister zdrowia Łukasz Szumowski. dodał że "15 czy 20 godzin czekania to sytuacja tragiczna". Minister zadeklarował że są plany, aby "dzielić pacjentów na lżej chorych i ciężej chorych przed wejściem na SOR". "Od lipca wprowadzamy system, żeby w jednym szpitalu był zarówno SOR i gabinety lekarskie, gdzie mogą przyjść ci mniej chorzy. Wtedy automatycznie na SOR-ach kolejki zmniejszą się drastycznie" - zapowiedział Szumowski.