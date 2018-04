„Myślę, że w ciągu kilku dni zostaną ogłoszeni wszyscy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na prezydentów miast w wyborach samorządowych. Będą dwa obozy – przedstawiciel PiS i reszta – wszyscy kandydaci, którzy się tam objawili to mniej lub bardziej, albo są do dziś, związani z Rafałem Dutkiewiczem” - powiedziała Mirosława Stachowiak-Różecka w Porannej rozmowie w RMF FM. Posłanka PiS, która wedle naszych informacji będzie kandydatką swojej partii na prezydenta Wrocławia, oświadczyła, że nie jest zdziwiona, że K. M. Ujazdowski „wyszedł z PiS”. „Był taki czas, że wrócił po katastrofie smoleńskiej, kiedy nawet ja wierzyłam, że chce z nami budować Polskę, ale dziś już wiem, że ten powrót był cyniczny” – stwierdziła. Stachowiak-Różecka, odnosząc się do wcześniejszej inicjatywy Ujazdowskiego i Dudkiewicza „Polska XXI” powiedziała, że to było „jedno z wyjść ‘Kazia Wędrowniczka’ z PiS”. „To są emocje i nie można się im dziwić. Trzeba wziąć głęboki oddech, i kontynuować rozmowy. Jestem przekonana, że zrealizujemy najważniejsze postulaty niepełnosprawnych. Ci ludzie naprawdę nie mają wyboru i trzeba być wrażliwym na ich problemy” – w taki sposób posłanka PiS skomentowała trwający w Sejmie protest osób niepełnosprawnych.

Mirosława Stachowiak-Różecka / Marcin Obara /PAP

REKLAMA