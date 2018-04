Zamieszanie z wizytą rehabilitantów u protestujących w Sejmie niepełnosprawnych. Kancelaria Sejmu, która najpierw się na to nie zgodziła, teraz informuje, że szuka sali na spotkanie.

Protest trwa od środy / Bartłomiej Zborowski / PAP

Coraz więcej wskazuje na to, że wizyta się odbędzie.

Jak mówią posłowie, którzy złożyli - wcześniej odrzucone - wnioski o wpuszczenie fizjoterapeutów, nadal nie mają nic na piśmie. Kancelaria Sejmu miała się jednak zgodzić na wpuszczenie dwóch osób, które wykonają zabiegi w jednej z sal.

Nadal nie ma jednak odpowiedzi na pytania, dlaczego pierwotnie odmówiono im wstępu i po co było to całe zamieszanie. Kancelaria, poza krótkim wpisem na Twitterze nie wydała żadnego uzasadnienia.

Rodzice osób niepełnosprawnych protestują w Sejmie od środy. W piątek z protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi spotkali się już prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.



Szef rządu w piątek zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Złożyłaby się na niego danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających.



Dla protestujących priorytetowe są dwa postulaty. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.



Drugi to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.



