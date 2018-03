Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Ryszard Petru. Byłego przewodniczącego Nowoczesnej i szefa stowarzyszenia Plan Petru będziemy pytać o jego stosunek do koalicji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w samorządach. Nasz gość jest krytykiem porozumienia Katarzyny Lubnauer z Grzegorzem Schetyną i zadeklarował rozliczenie swojej następczyni w fotelu lidera partii opozycyjnej. W jaki sposób miałoby to nastąpić i czy planuje powrót do władzy w partii, którą założył?

