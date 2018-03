"Nie uczestniczę w szturmie na instytucje. I przestrzegałem przed tym partię rządzącą" - tak Poranny gość Roberta Mazurka w RMF FM, Marek Jurek, komentuje zarobki polityków PiS, którzy przeszli do państwowych spółek. Przy okazji podkreśla jednak: "nie dzieje się nic nowego w porównaniu do tego, co działo się za poprzednich rządów". Jego zdaniem premier opanuje sytuację, bo jest "bardzo dobrym politykiem". Przywracanie równowagi budżetowej – to według gościa RMF FM jeden z większych sukcesów rządu.

Robert Mazurek: Dzień dobry, państwa i moim gościem jest europoseł Marek Jurek, wybrany z list PiS-u, poseł Prawicy RP.

Marek Jurek: Dzień dobry.

To pan do Orlenu czy do KGHM-u?

16.03 Gość: Marek Jurek

Dziękuję, nie wybieram się. Nie uczestniczę w szturmie na instytucje, i przed szturmem na instytucje rząd, nie partię rządzącą - chociaż to się trochę zlewa - przestrzegałem, dlatego że to rząd kontroluje sektor publiczny, Ministerstwo Skarbu. Na samym początku mówiłem, że to nie jest dobry kierunek.

Ale co się stało? Czy oni stracili wyczucie?

No nic nowego się nie stało, w tym wypadku można powiedzieć, że nie tyle "dobra zmiana" co "żadna zmiana". Bo trzymajmy realizm...W gruncie rzeczy nie dzieje się nic nowego w porównaniu z poprzednimi rządami.

Kiedy ja to mówię posłom PiS-u, to się strasznie oburzają, mówią: uszczelniliśmy budżet, kilkaset miliardów uratowaliśmy, to nam żałujecie tych paru złotych?

Nie, to prawda, że jeżeli chodzi o przywracanie równoagi budżetowej, to rząd ma duże zasługi. Ta nadwyżka jest czymś bardzo realnym, co służy całemu społeczeństwu. Natomiast mówię: ten szturm na instytucje może się źle skończyć. Tylko pamiętajmy o jednym - w tej chwil jest taka atmosfera, sugerowanie przez media, że dzieje się coś nowego, a tak naprawdę nie dzieje się nic nowego, to jest wszelka krytyka zachowań ludzi władzy nie może być powodem do głosowania na opozycję. Polska potrzebuje zmian, ale nie takich jakie te, która proponuje - że tak powiem - opozycja której nie ma, bo mamy raczej partie za granicą niż opozycję.



