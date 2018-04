Nie zniesiemy uposażeń poselskich, no nie chcemy mieć tzw. dziadowskiego państwa – mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer. Według szefowej Nowoczesnej PiS chce obniżyć wynagrodzenia wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, bo „PiS zdaje sobie sprawę, że przegra te wybory, w związku z tym jest im wszystko jedno, ile będą dostawać prezydenci i burmistrzowie miast”. „To jest mściwe, mam wrażenie, że najbardziej chcieliby ukarać jednoosobowo tych, którzy wykryli nagrody, zamiast ukarać swoich ministrów, którzy te nagrody wzięli” – uważa gość Roberta Mazurka.

Robert Mazurek: PiS proponuje, żeby ściąć uposażenia poselskie o 20 procent, a PSL idzie jeszcze dalej, mówi: "A jak tak, to w takim razie niech będzie maksymalnie średnia krajowa". Da pani mniej?

Katarzyna Lubnauer: Nasz kolega, chyba Witek Zembaczyński, stwierdził ostatnio, że jeżeli chodzi o pokonywanie PiS-u, to on może to robić nawet za darmo.

To co? Zniesiecie w ogóle uposażenia poselskie?

Nie, bo nie chcemy mieć tzw. dziadowskiego państwa. Po pierwsze: jak rządzący tak mówi, to najczęściej to jest zgodnie z zasadą Urbana, że on się sam wyżywi, czyli możemy spodziewać się, dlaczego oni się tam specjalnie nie buntują: dlatego, że zdają sobie sprawę, że za chwilę będą wybory samorządowe, jakieś rodziny w wyborach startujące...

Ale właśnie samorządowcom też chcą obciąć.

To akurat, że chcą (obciąć) wójtom, burmistrzom i prezydentom (miast), to wynika z faktu, że PiS zdaje sobie sprawę, że przegra te wybory. W związku z tym, jak przegra te wybory, to w sumie jest im wszystko jedno, ile będą dostawać prezydenci i burmistrzowie miast...

Dobrze, dobrze. Ja wiem, że pani najchętniej porozmawiałaby ze mną o tym, jakie głupie pomysły ma PiS...

Przede wszystkim to jest takie mściwe, wie pan? Mam wrażenie, że rzeczywiście najbardziej chcieliby ukarać jednoosobowo tych, którzy wykryli nagrody - zamiast ukarać swoich ministrów, którzy te nagrody wzięli. Przecież tu chyba nikt nie ma wątpliwości.

Czyli jednak o PiS-ie porozmawiamy, tak?

Poważnie?

Tak, zupełnie poważnie.

Zupełnie poważnie: uważam, że powinno być jednak tak, że minister powinien zarabiać tyle, co mniej więcej parlamentarzysta europejski, żeby nie było w ten sposób, jak ktoś kiedyś żartował: że Waszczykowski ma pecha, bo kazali mu zostać ministrem spraw zagranicznych, a mógł pójść do Parlamentu Europejskiego. Nie może być takich sytuacji. Musi być wiara w to, że jako ministrów mamy najlepszych, nazwijmy to, polityków. Akurat Waszczykowski nie spełnia tego warunku, ale niech będzie.

Druga rzecz: powinno być tak, że szczególnie ci wiceministrowie, którzy przychodzą z rynku, czyli że są fachowcami w swojej dziedzinie - nie z politycznego nadania, muszą zarabiać tyle, żeby to było konkurencyjne w jakikolwiek sposób. Robią to dla Polski, w związku z tym nie muszą zarabiać aż tyle, co w jakiejś dużej firmie, ale żeby to umożliwiało przynajmniej utrzymanie się.