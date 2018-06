„To duże święto z punktu widzenia tego, co się w Polsce stało, zmieniło, otwarcia możliwości itd. Ale czy powinno być to święto państwowe? Trudno odpowiedzieć mi na to pytanie” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Czabański, zapytany o przypadającą na dziś 29. rocznicę częściowo wolnych wyborów w Polsce. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych skomentował także wypadającą dziś rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego w 1992 roku. „(To była – Red.) próba, żeby dalej się nie rozlało to, co miało się stać, m.in. lustracja, którą chciano zablokować, bo za lustracją mogły pójść o wiele poważniejsze zmiany” – ocenił poseł klubu PiS. „Obecny system jest niewydajny i niesprawiedliwy (…). 2 lata temu złożyłem w Sejmie projekt, który naprawiał ten system abonamentowy. Od 2 lat zajmuje się tym Ministerstwo Kultury. Powinien być nowy system finansowania mediów publicznych, bo ten obecny jest zły” – tak z kolei Krzysztof Czabański skomentował kwestie możliwych zmian w sprawie abonamentu RTV.

Rozmawiamy również o przypadku posła Stanisława Pięty, który - jak donosi "Fakt" - wdał się w tajemniczy romans. Czy poseł, członek komisji ds. służb specjalnych, mógł ulec szantażowi? Sprawdzenie tego sugerował przed długim weekendem w RMF Adam Bielan, wicemarszałek Senatu.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry, poseł PiS, szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański jest Państwa i moim gościem.



Krzysztof Czabański: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.



Czy 4 czerwca powinien być świętem narodowym?



No na pewno jest to duże świeto z punktu widzenia tego, co sie w Polsce stało, zmieniło, otwarcie możliwości itd. No to świeto państwowe, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno...



Nie no, bo to jest taki spór, czy 4 czerwca czy 31 sierpnia - rocznica podpisania porozumień gdańskich.

Na pewno i drugie wydarzenie było bardzo istotne i zmieniły Polskę.



No ale wtedy tak naprawdę nie było wolnych wyborów, prawda? Przypomnijmy, że to było bardzo kontraktowe.

Nie było wolnych wyborów poza wyborami do Senatu. I w tych wyborach 99 mandatów na 100 zdobyli przedstawiciele komitetów obywatelskich, co oznaczało wyrażenie woli większości społeczeństwa.



Pan był wtedy dziennikarzem, który działał w okolicach komitetów obywatelskich.



Działały w drugim obiegu, wtedy w przeglądzie agencyjnych głównie, no i w Wolnej Europie, dla której relacjonowałem m.in. wybory.



3 lata później odbyło się coś, co jest pamiętane do dzisiaj, czyli odwołanie rządu Jana Olszewskiego, również 4 czerwca, przy próbie przeprowadzenia lustracji.



Tak było, ja pamiętam, bylem wtedy w Polskiej Agencji Prasowej i przyszło oświadczenie...



Ale zaraz o to zapytam. Najpierw o to odwołanie Jana Olszewskiego. Jak to było - to była próba odsunięcia nieudolnego premiera czy też pucz?

