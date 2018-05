Armia amerykańska w stałej bazie w Polsce za cenę 2 mld dolarów? "To jest dużo taniej za nasze bezpieczeństwo, niż sami mielibyśmy budować własną armię" – powiedział Marek Jakubiak, poseł Kukiz’15. "Potęga niemiecka polega dzisiaj na tym, że przez 25 lat nie musiała myśleć o własnej obronie. Bronili jej Amerykanie" – dodał wiceszef komisji obrony narodowej, gość Porannej rozmowy w RMF FM. "W dobrym kierunku idziemy. Nawet jeśli 2 mld dolarów miałoby to kosztować, to to bezpieczeństwo mamy już. Zagrożenie bezpieczeństwa Polski i Europy jest już, a nie za 20 lat" – argumentował w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Robert Mazurek: Czy nie przestraszyła pana wiadomość, że teraz są zamachy na posłów, podpalają domy, kamienice?

Marek Jakubiak: Przemyślałem to sobie nawet, że chyba przegapiłem coś ważnego w swoim życiu, bo podczas jednej z wichur drzewo "się obaliło" na mój balkon. Być może to też był zamach, może ktoś to zaplanował.

Pan sobie żartuje.

Żartuję, bo ktoś palił papierosa, wrzucił peta i zapalił się toi-toi. Wielki zamach teraz. Pewnie używanie będzie miała opozycja. Ochronę powinien dostać pan Brejza.

Dobrze, nie wchodzę w te klimaty.

Zakaz palenia papierosów w okolicach zamieszkania posła Brejzy powinien być wprowadzony.

Może w ogóle wszystkich posłów?

Jestem za tym, bo nie palę. To był jeden z moich większych sukcesów życiowych - rzucenie palenia.

Rzuca pan też browary, skoro już przy tym jesteśmy. 108 milionów. Proszę państwa, jakby ktoś miał wolne 108 milionów i chciał sobie kupić trzy browary, to pan poseł właśnie sprzedaje.

No tak.

To co pan zrobi z taką furą pieniędzy?

To fura?

108 mln to nie jest mało.

Prawda jest taka, że coś się kończy, coś się zaczyna. Trzeba dalej się rozwijać, trzeba dalej w Polskę inwestować, trzeba zdobywać kapitał i trzeba inwestować w przemysł polski.

To nie kupi pan sobie bezludnej wyspy, tylko zainwestuje te pieniądze?

Nie, ja jestem wojownikiem. A jedyny problem, jaki dzisiaj w Polsce jest, to brak ludzi bogatych i brak kapitału.

Mamy bogatego człowieka, czyli nie taki zupełny brak. Panie pośle, porozmawiajmy o polityce. Wczoraj rozmawiałem z Markiem Jurkiem, który powiedział, że w samorządach jego partia, Prawica Rzeczpospolitej, wystartuje w sejmikach razem z Kukiz'15.

Prawda.

Kto jeszcze będzie w tej koalicji, na tej wspólnej liście?

Sami porządni ludzie, którzy uzyskają poparcie Komitetu Krajowego i Pawła Kukiza, znajdą się na listach do sejmików. To jest głosowanie polityczne i chcielibyśmy, żeby dać możliwość niektórym ludziom, którym nie przyszłoby do głowy nawet, że jako ludzie nieuwikłani w politykę czy w partie polityczne mogą startować w wyborach do sejmików i coś dobrego dla swoich regionów robić.

Czy wybory na prezydenta miasta też są polityczne?

Myślę, że tak.

Pytam, dlatego że Paweł Kukiz bardzo ciepło wyraża się o Janie Śpiewaku, aktywiście miejskim, który chce rzucić wyzwanie dwóm partyjnym kandydatom w Warszawie.

Siedziałem na sympozjum naukowym na Uniwersytecie Warszawskim obok pana Śpiewaka i odnosiłem wrażenie, że jest bardziej prawicowy niż ja, więc jest to pewnego rodzaju dysonans. Paweł mówi: "fajny chłopak", ja też mówię.

Proszę państwa, szykuje się najbardziej nieprawdopodobne wydarzenie polityczne roku - poparcie dla Jana Śpiewaka deklarują Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Jakubiak z ruchu Kukiz'15.

To troszeczkę daleko posunięta teza. Fajne chłopaki, tylko miasto bardzo poważne, miasto bohater i warto, by bardziej poważnie traktować to miasto.

Zobaczymy, co z Warszawą będzie. Nota bene a propos tego miasta właśnie Sąd Administracyjny uznał, że jednak nie będzie w Warszawie ulicy Lecha Kaczyńskiego.

Taka wola sądów. Nie będziemy tutaj komentować wyroków sądu.

Chodzi mi o to, że będzie znowu ulica Armii Ludowej.

To trochę boli. Być może należałoby tę ulicę trochę inaczej nazwać.

A propos armii - tym razem nie Ludowej, tylko amerykańskiej - jest pomysł na to, by Polska przyciągnęła armię amerykańską, zainstalowała tutaj stałą bazę, ale to wymaga pieniędzy, inwestycji, mówi się o 2 mld dolarów, żeby ta armia zechciała tutaj osiąść.

