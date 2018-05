"Ten dialog będzie się toczył i zakończy się spełnieniem postulatów, które są słuszne" – mówił Marek Jurek o zawieszonym po 40 dniach proteście opiekunów osób niepełnosprawnych. Gość Porannej rozmowy w RMF FM podkreślił także, że "Sejm nie jest miejscem do takiego protestu". "Jeśli władze chcą tak bardzo chronić Sejm, że budują zasieki, to tym bardziej ten protest należało zakończyć jak najszybciej" – dodał. O proponowanym przez premiera Morawieckiego okrągłym stole na temat bezpieczeństwa na stadionach, Jurek powiedział: "Pewna szansa jest, ja bym tej inicjatywy nie przekreślał". Robert Mazurek pytał swojego gościa także w wyniki piątkowego referendum aborcyjnego w Irlandii. "To jest tragedia narodowa. Nawet jeżeli to nie jest koniec tej Irlandii świętego Patryka, to z pewnością jest to koniec tej epoki, którą w latach 30. zapoczątkował Éamon de Valera, jego konstytucja i to jest być może koniec I Republiki Irlandzkiej” – powiedział szef Prawicy Rzeczpospolitej komentując fakt, że 2/3 głosujących w referendum opowiedziało się za liberalizacją przepisów aborcyjnych.

