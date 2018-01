Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Grzegorz Schetyna. Z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej będziemy rozmawiać o sytuacji wewnątrz największej partii opozycyjnej. W ostatnich tygodniach z członkostwem w klubie PO pożegnali się wieloletni posłowie tego ugrupowania – Joanna Fabisiak, Jacek Tomczak i Marek Biernacki. Było to spowodowane tym, że parlamentarzyści zdecydowali się głosować niezgodnie z wolą władz partii w sprawach ustaw aborcyjnych. Czy sytuacja w PO jest opanowana? Czy zamieszanie wokół zmian personalnych w klubie może mieć wpływ na zjednoczenie opozycji w najbliższych wyborach samorządowych? Pytania i odpowiedzi wkrótce.

Grzegorz Schetyna / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy również o zapowiedzianej, ale wciąż niezrealizowanej zapowiedzi rekonstrukcji gabinetu cieni. W ubiegłym tygodniu pytaliśmy o to Sławomira Neumanna, który odesłał nas w tej sprawie do przewodniczącego Schetyny. Kto ma szanse na "ministerialne" stanowiska? Dowiecie się tego, słuchając wywiadu Roberta Mazurka w RMF FM i na RMF24.pl we wtorek o 8:02.