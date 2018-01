"Przedsiębiorcy to jest najciężej pracująca grupa zawodowa w Polsce i ciągle najmniej doceniana. Mamy nadzieję, że oni znajdą w nas prawdziwego partnera. Przedsiębiorca ma być dzisiaj partnerem. Ma być tym, któremu minister służy" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Zadeklarowała też, że walka z ubóstwem energetycznym to podstawowy cel jej resortu na ten rok. "Chcemy przestać rozdawać pieniądze tym, którzy brali je przez ostatnie 6-7 lat na ocieplenie domu, na wymianę kotłów, a których naprawdę na to stać, bo przed ich domami stoją samochody, które raczej wskazują na to, że mogliby to zrobić sami i przeznaczyć te środki na tych, którzy są dotknięci ubóstwem energetycznym" - tłumaczyła. "To nie jest ministerstwo stworzone specjalnie dla mnie" - zapewniła Emilewicz. "Wyrabiamy NIP i REGON. Dzięki uproszczeniom wdrożonym przez Ministerstwo Rozwoju jeszcze w ubiegłym roku będzie to trwało tylko kilka dni, a nie kilka miesięcy" - poinformowała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Emilewicz: Przedsiębiorcy to najciężej pracująca i najmniej doceniana grupa zawodowa Karolina Bereza, RMF FM

Robert Mazurek: Dzień dobry, Państwa i moim gościem jest Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Jadwiga Emilewicz: Dzień dobry.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 18.01 Gość: Jadwiga Emilewicz

Minister albo ministra - bo "Gazeta Wyborcza" pisze o pani per "ministra", więc rozstrzygnijmy to.

Polska norma językowa mówi jasno: mamy "minister", "ministra" drażni moje ucho.

A moim zdaniem brzmi jak "marynarka", a pani nie jest marynarka, tylko minister. A jak pani połączy pracę z kandydowaniem na prezydenta Krakowa?

Ten rozdział mamy za sobą.

Jak to! Ledwo go ogłosiliście.

Byłam kandydatem na prezydenta Krakowa kilka miesięcy temu...

...ale znalazła pani lepszą robotę i zostawiła pani wyborców?

Nie, nie ja znalazłam. Minister to - jak pan redaktor wie, lepiej niż ja - sługa i trzymajmy się tego słowa. Pan premier Morawiecki zdecydował, że mam kierować resortem, którego praca poświęcona jest przedsiębiorcom w Polsce i to jest teraz bardzo ważne zadanie.

To jest nowy resort, ale też nowa pani minister. Nasi słuchacze mają prawo dowiedzieć się, kim pani jest, co pani robiła wcześniej?

Skończyłam studia w Krakowie, jestem z Krakowa, zatem nieprzypadkowo byłam wysunięta przez Jarosława Gowina na prezydenta tego miasta. Prowadziłam Muzeum PRL-u w Krakowie...

W Nowej Hucie chyba.

W Nowej Hucie, a Nowa Huta to część Krakowa, że przypomnę.

Tak, tak, tak.

To był taki kulturowy start-up, posiadający budynek starego kina Światowid, gdzie musieliśmy rzeczywiście w trudzie i znoju z jednej strony budować scenariusz stałej ekspozycji, a z drugiej starać się opowiadać historię słusznie minioną.

Niech się pani nie gniewa, ale nic z tego nie wyszło. Z tego całego muzeum.

Rozmowa o PRL-u w Polsce ciągle budzi skrajne emocje i te nasze próby budowania muzeum również takiej dyskusji nie uciekły. Ale cieszę się, premier Gliński zdecydował w zeszłym roku, że zechce dofinansować to przedsięwzięcie i muzeum - mam nadzieję - w kinie Światowid nieopodal placu Centralnego powstanie.

Specjalnie dla pani utworzono nowe ministerstwo: przedsiębiorczości i technologii. Jesteście tak bardzo technologiczni, że nie ma was w Google'u ani zresztą w Bingu, a jak się wstuka "MPiT", to wyskakuje Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. A w Wikipedii jesteście jako Ministerstwo Poczty i Telegrafu - i to przedwojenne w dodatku. Tak że gratulacje!

Wyrabiamy NIP i REGON. Dzięki uproszczeniom, wdrożonym przez Ministerstwo Rozwoju jeszcze w ubiegłym roku, będzie to trwało tylko kilka dni, a nie kilka miesięcy...

Proszę państwa, nawet ministerstwo nie jest w stanie zarejestrować się w 15 minut, jak obiecywali...

...ale przedsiębiorca może. Natomiast może nas pan znaleźć na Facebooku i Twitterze, a to dzisiaj - myślę - podstawowe źródło komunikacji. Tam już jesteśmy, panie redaktorze, można nas znaleźć.

Nawet strony internetowej chyba nie macie...

Jest już.

Próbowaliśmy was znaleźć...

Zapraszam, zapraszam dzisiaj, dzisiaj już może pan ją odnaleźć.

Wczoraj nie było.

Ale strona internetowa to rzeczywistość wirtualna - my istniejemy realnie i myślę, że to jest najistotniejsze. To nie jest ministerstwo stworzone specjalnie dla mnie. Przypominam: mamy dwa działy gospodarki, które dwa lata temu zostały połączone: gospodarka i rozwój regionalny - a dzisiaj mamy ministerstwo dedykowane przedsiębiorcom...

"Dedykowane", oczywiście!

...poświęcone przedsiębiorcom.

Książkę się dedykuje, pani minister. Jeżeli pani nam mówiła, jakie są normy językowe, to ja powiem, że dedykuje się książkę, a nie ministerstwo.

Piłka w polu pana redaktora.







Pełny tekst rozmowy wkrótce.





Emilewicz o zakazie używania w domach kominków: To kolejny krok. To trzeba wprowadzać roztropnie i mądrze

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Emilewicz o zakazie używania w domach kominków: To kolejny krok. To trzeba wprowadzać roztropnie i mądrze Karolina Bereza, RMF FM





"Dzisiaj tego nie ma w żadnej z naszych ustaw. Tego typu zakazy wprowadzają niektóre miasta" - powiedziała zapytana o wprowadzenie zakazu używania w domach kominków Jadwiga Emilewicz. Minister przedsiębiorczości i technologii w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM dodała, że przez spalanie drewna w powietrzu mamy pyły i bardzo wysokie stężenia tlenków siarki. "Dzisiaj nie (wprowadzamy zakazu - przyp. red.), ale w przyszłości - tak?" - dopytywał Robert Mazurek. "Być może tak" - odpowiedziała minister. Dodała również, że najważniejszą regulacją w zakresie smogu jest regulacja dotycząca jakości paliw stałych. "Jeśli ktoś, kto pali węglem jedzie kupić węgiel, to nie wie, co kupuje. Nie wie, czy ma miał węglowy polany wodą po to, żeby zwiększyć jego masę. Nie wie, jaka jest kaloryczność, nie wie, ile będzie musiał wrzucić do pieca po to, aby uzyskać taką czy inną temperaturę. My chcielibyśmy, żeby ten, który kupuje paliwo wiedział, co kupuje i za co płaci, i po drugie, żeby szkodliwym paliwem po prostu w piecu nie palić" - wyjaśniła Emilewicz.