Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Beata Szydło. Wicepremier ds. społecznych będziemy pytać o jej rolę w rządzie Mateusza Morawieckiego, który przez ostatnie dwa lata był zastępcą samej Szydło. Jakie obowiązki przyznał jej premier i czym zajmuje się obecnie? Z naszym gościem porozmawiamy kilkanaście godzin po sejmowym głosowaniu nad jej odwołaniem. Wnioskowała o to Platforma Obywatelska, która zarzuciła rządowi nieodpowiednie potraktowanie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów podczas ich niedawnego protestu.

Z naszym gościem porozmawiamy również o politycznych planach na przyszłość - czy zdecyduje się na start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku? Zapytamy też o ostatni sondaż dla "Rzeczpospolitej" z którego wynika, że prawie połowa Polaków akceptuje klapsy jako sposób karcenia dzieci. Co na to wicepremier?

Zapraszamy do słuchania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w czwartek o 8:02 w RMF FM i na RMF24.pl.