Były szef dyplomacji Witold Waszczykowski będzie gościem Marcina Zaborskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Z byłym szefem MSZ porozmawiamy o jego ocenie polskiej polityki zagranicznej za którą odpowiada teraz prof. Jacek Czaputowicz. Wygląda na to, że do połowy maja, możliwe jest osiągnięcie kompromisu po długotrwałym sporze rządu z Komisją Europejską. Stałoby się to w korzystnym dla Polski momencie - tuż przed rozpoczęciem negocjacji nt. budżetu unijnego.

