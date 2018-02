Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, będzie dziś gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy z nią o sporze wokół budowy pomników upamiętniających: ofiary katastrofy smoleńskiej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dlaczego radni PO tak naprawdę sprzeciwiają się powstaniu monumentów? Co zrobią, aby pomniki nie zostały wybudowane? I czy jeśli powstaną, a PiS przestanie rządzić w kraju – monumenty znikną? Zapraszamy do słuchania i oglądania Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Ewa Malinowska – Grupińska / Tomasz Gzell / PAP

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM naszego gościa zapytamy także o propozycję referendum w sprawie budowy pomników, która padła z ust Rafała Trzaskowskiego - kandydata na prezydenta stolicy. Czy Ewa Malinowska-Grupińska uważa, że to dobry pomysł? Czy głosowanie rozwiąże spór, który toczy się niemal od 8 lat?



Jednym z wątków Popołudniowej rozmowy będzie także wniosek o uznanie miasta za stronę ws. lokalizacji pomnika, który chcą w tym tygodniu złożyć władze Warszawy. Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski powiedział: Nie wiemy, na jakiej podstawie doszło do zajęcia tego terenu. Jako miasto zostaliśmy wezwani do wydania pl. Piłsudskiego, co nie nastąpiło. Czynności, które podjął wojewoda, naszym zdaniem, naruszają nasz interes jako m.st. Warszawy, czyli interes warszawiaków i Polaków, których reprezentujemy. Jak na tę sprawę patrzy szefowa Rady m.st. Warszawy?

