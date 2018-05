"Rząd był mocno reprezentowany, jeśli chodzi o rozmowy z osobami protestującymi w Sejmie" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister kultury Jarosław Sellin. "Na czym my się tutaj skupiamy: czy na realnym rozwiązywaniu problemów tych ludzi pokrzywdzonych przez życie, przez los, którym naprawdę realnie trzeba pomóc i to robimy czy skupiamy się na analizowaniu wyścigów, kto do nich dociera?" - pytał. "Będą nowe propozycje o charakterze finansowym i będą też propozycje związane z daniną solidarnościową, która umożliwi nam pozyskanie dodatkowych środków na pomoc tej grupie społecznej" - zapowiedział gość Marcina Zaborskiego. "Jutro rano o godz. 8:30 zbiera się Komitet Społeczny Rady Ministrów, czyli taki wicerząd, który kolejne propozycje dla tych ludzi będzie wypracowywał po to, żeby jutro, na posiedzeniu rządu te decyzje przyjąć" - sprecyzował. Pytany o zwrot rządowych nagród Sellin przyznał: "Poradziłem sobie z tym problemem. Przekazałem na Caritas Archidiecezji Gdańskiej 34 tys. złotych". "Poinformowałem o tym poprzez wysłanie odpowiedniego skanu dokumentu udowadniającego ten przelew do kancelarii premiera" - dodał.

Marcin Zaborski, RMF FM: Rozumie pan, dlaczego wicepremier Beata Szydło nie pojawiła się w Sejmie u protestujących osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?

Jarosław Sellin, wiceminister kultury: Rząd był mocno reprezentowany jeśli chodzi o rozmowy z osobami protestującymi w Sejmie...

Tak, był premier, pani minister rodziny, ale pani wiceminister ds. społecznych nie było.

... i właściwi ministrowie. Na pewno to, co proponowała pani minister Rafalska, pan minister Michalkiewicz było też konsultowane z panią premier Beatą Szydło, ponieważ pani premier jest szefową Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

I pewnie dlatego opiekun niepełnosprawnych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski dziwił się w sobotę rano w RMF FM mówiąc tak: "ona jest nieobecna, to po co jest taka funkcja wicepremiera ds. społecznych".

Na czym my się tutaj skupiamy: czy na realnym rozwiązywaniu problemów tych ludzi pokrzywdzonych przez życie, przez los, którym naprawdę realnie trzeba pomóc i to robimy czy skupiamy się na analizowaniu wyścigów, kto do nich dociera? To nie jest najistotniejsze.

Pani ministrze, pana zdaniem wizyta wicepremiera ds. społecznych to element wyścigu do osób, które protestują w Sejmie i proszą o takie rozmowy?

Wy to tak przedstawiacie. Media....

Ksiądz Isakowicz-Zaleski.

Ksiądz w tym przypadku niestety też, bo przecież nie o to chodzi, by recenzować kto ile razy u protestujących był, tylko czy problemy są rozwiązywane, a pani premier Beata Szydło na pewno do rozwiązywania tych problemów się przyczyniła, bo wewnętrzne dyskusje w rządzie na temat możliwości były czynione, ustawy były przygotowane i ustawy zostały przegłosowane na ostatnim posiedzeniu Sejmu. A jutro - informuję pana redaktora i opinię publiczną - o 8.30 zbiera się Komitet Społeczny Rady Ministrów, czyli taki wicerząd, który kolejne propozycji będzie dla tych ludzi wypracowywał po to, żeby jutro, już w głównym rządzie te decyzje przyjąć. Będą one zakomunikowane i są wypracowywane również z panią premier.

I te 500 złotych, o które proszą protestujący będą jutro przez rząd przyjęte, zaproponowane protestującym?

Na pewno to będą propozycje o charakterze finansowych i propozycje związane z daniną solidarnościową, która umożliwi nam pozyskanie dodatkowych środków na pomoc dokładnie tej grupie społecznej.

Wyobraża pan sobie, że protestujący z Sejmu mogliby zostać wyniesieni przez straż marszałkowską?

Nie ma takich planów.

Nawet w związku ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO, które pod koniec miesiąca w Sejmie?

To może być pewien kłopot. Ja liczę na to, że do tego czasu jednak protestujący uczciwie ocenią to, co już załatwiliśmy dla nich, a tak daleko idącej pomocy jeszcze w historii III Rzeczpospolitej dla nich nie było i będzie dalej postępować, bo my akurat jesteśmy rządem, który na wykluczonych, na ludzi do tej pory niezauważanych jest szczególnie wrażliwy. Udowodniliśmy to przez ostatnie 2,5 roku, że tak nasza polityka wygląda, że ludzi, którzy są w potrzebie, którzy pomocy państwa potrzebują, nie pozostawiamy bez tej pomocy.





Sellin: Bardzo chętnie wybiorę się na "Zimną Wojnę” do kina

"Myślę, że pan Paweł Pawlikowski jest raczej zwolennikiem wolności, wolności słowa. Nie wiem, dlaczego obraża się na to, że jakaś debata się toczy" - w ten sposób wiceminister kultury Jarosław Sellin odniósł się do oświadczenia reżysera po pokazie jego filmu w Cannes. "W rządowej telewizji TVP, jak i w instytucjach kultury polskiej za granicą, istnieje lista niepożądanych, niewystarczająco patriotycznych artystów, na której wraz z wieloma wybitnymi kolegami - figuruję" - napisał artysta. Czy polityki PiS wybierze się do kina na "Zimną Wojnę" - najnowszą produkcję Pawlikowskiego? "Bardzo chętnie, słyszę dobre recenzje tego filmu" - zadeklarował.

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM nasz gość odpowiadał też na pytania o losy ustawy dekoncentracyjnej. "Leży (gotowa w ministerstwie - red.) i czekamy na decyzję polityczną" - stwierdził Sellin.