Historyk, antropolog oraz dyrektor Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie – Władysław Teofil Bartoszewski – będzie gościem poniedziałkowej Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy z nim o nowelizacji ustawy o IPN oraz jej skutkach: kryzysie w relacjach polsko-izraelskich i próbie zażegnania tego sporu. W ubiegłym tygodniu polska część zespołu ds. dialogu prawno-historycznego wybrała się do Jerozolimy, gdzie rozmawiała z przedstawicielami Izraela. Jak to spotkanie i jego efekty ocenia Władysław T. Bartoszewski? Słuchajcie Popołudniowej rozmowy o 18:02.

Władysław T. Bartoszewski / Jakub Kamiński / PAP

Kryzys z Izraelem to nie jest kryzys tylko z Izraelem. Gdyby to był kryzys z Izraelem, to nie byłby taki ważny dla nas. To jest kryzys w międzynarodowych stosunkach, bo to jest atak na wizerunek Polski - tak o sytuacji po nowelizacji ustawy o IPN mówił dziś w Porannej rozmowie w RMF FM Bronisław Wildstein - członek polsko-izraelskiej grupy ds. dialogu historyczno-prawnego. Co o takich słowach sądzi Władysław T. Bartoszewski? Czy rzeczywiście, gdyby kryzys dotyczył tylko Izraela, to sytuacja byłaby mniej poważna i mniej ważna dla polskiego rządu? O to również zapytamy naszego gościa.

