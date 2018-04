„Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość w ciągu tych najbliższych trzech kampanii wyborczych - samorządowej, europejskiej i parlamentarnej - będzie miało spektakularne sukcesy i po wyborach parlamentarnych w 2019 będzie miało co najmniej taką sytuację w Sejmie, jak ma obecnie, czyli stabilną, samodzielną większość, to może ryzykować powiedzenie Andrzejowi Dudzie ‘do widzenia’" – tak o pozycji prezydenta Andrzeja Dudy w jego własnej partii mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM politolog prof. Antoni Dudek. „Jeśli wynik będzie jednak słabszy, to Andrzej Duda może być ostatnią deską ratunku dla Prawa i Sprawiedliwości. Zrażanie go sobie w tej chwili nie byłoby do końca przemyślane” – dodał. Na pytanie, czy Beata Szydło mogłaby być rywalem Dudy w walce o fotel prezydencki, politolog stwierdził, że „o premier Szydło będziemy powoli zapominać, bo to jest nieubłagany los polityków, którzy zeszli ze stanowiska szefa rządu”. Stwierdził, że na prezydenckim wecie ustawy degradacyjnej stracili i prezydent, i partia. „Doszło do błędu komunikacyjnego, bo dla mnie sprawą jest niejasną, czy rzeczywiście przedstawiciele prezydenta na etapie prac w Sejmie głośno nie sygnalizowali swojego niezadowolenia. Gdyby tak było, że oni tam nic nie mówili, to stawia to Andrzeja Dudę w złym świetle, a jego współpracowników w jeszcze gorszym” – mówił. „Uważam, że jednak PiS więcej stracił, dlatego że dzisiaj - i tak będzie przez najbliższe 2 lata - PiS bardziej potrzebuje Andrzeja Dudy niż Andrzej Duda PiS-u” – dodał rozmówca Marcina Zaborskiego.

Marcin Zaborski, RMF FM: Politolog, prof. Antoni Dudek w naszym studiu, dzień dobry.



Antoni Dudek: Dzień dobry, witam.



Postawiłby pan dziś dolary przeciwko orzechom, że za dwa lata Andrzej Duda będzie miał poparcie PiS-u w wyborach prezydenckich?



Uważam ciągle ten scenariusz za bardziej prawdopodobny niż ten, że po wyborach parlamentarnych w 2019 roku zbierze się komitet polityczny PiS i wysunie innego kandydata. Choć nie mogę tego wykluczyć, to wydaje mi się to ciągle znacznie mniej prawdopodobnym scenariuszem.



Te wątpliwości wróciły po wecie do ustawy degradacyjnej. "Super Express" pisze o planie PiS-u na degradację Andrzeja Dudy i o tym, że 2020 rok to miałby być rok nie Andrzeja Dudy właśnie, ale Beaty Szydło jako kandydatki na prezydenta.

Powiedzmy tak: jeżeli Prawo i Sprawiedliwość w ciągu tych najbliższych trzech kampanii wyborczych, to znaczy samorządowej, europejskiej i parlamentarnej, będzie miało spektakularne sukcesy i po wyborach parlamentarnych 2019 będzie miało co najmniej taka sytuację w Sejmie jak ma obecnie, czyli stabilną, samodzielną większość, to może ryzykować powiedzenie Andrzejowi Dudzie: "do widzenia". Natomiast jeżeli wynik będzie cokolwiek słabszy, to obawiam się, że Andrzej Duda może być ostatnią deską ratunku dla PiS. Więc zrażanie go sobie w tej chwili nie byłoby do końca przemyślane, bo nikt nie może PiS-owi zagwarantować, jaki będzie wynik wyborów za ponad rok. Mówię o wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku.



A Beata Szydło ma taki potencjał, który mógłby doprowadzić ja do Pałacu Prezydenckiego?



Ja powiem tak: jest inny problem. Jeżeli PiS nie będzie miał bardzo znaczących sukcesów wyborczych w tych trzech wyborach i wysunie np. Beatę Szydło, a Andrzej Duda zdecyduje się jednak walczyć o reelekcję, to on zawsze zabierze kandydatowi PiS-u na tyle dużo głosów, żeby ten kandydat, choćby był to nie wiem, jak dobry kandydat, a Beata Szydło nie jest aż tak dobrym kandydatem, nie będzie miał szans, bo po prostu rozbije się ten elektorat.



A gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta...



Dokładnie, dlatego ja zakładam, że jednak ciągle bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że mimo tych różnych napięć, których jeszcze pewnie będzie trochę, bo sprawa referendum wisi - konstytucyjnego, opiniodawczego też - w powietrzu, jednak Andrzej Duda z PiS się dogadają, i prawdopodobnie jednak Andrzej Duda będzie tym kandydatem, a o premier Beacie Szydło mam wrażenie będziemy powoli zapominać, bo to jest nieubłagany los polityków, którzy zeszli ze stanowiska szefa rządu. No bo to jest już były premier.



Napięcia są. Komentując to prezydenckie weto do ustawy degradacyjnej niektórzy politycy PiS-u sięgają po mocne, ostre słowa. Nie tylko mówią o zaskoczeniu, ale też o zawodzie i o żalu. Myśli pan, że to są krokodyle łzy czy szczery żal? Czy to jest teatr czy prawdziwy dramat?

