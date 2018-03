Wizyta Angeli Merkel w naszym kraju będzie głównym tematem poniedziałkowej, Popołudniowej rozmowy w RMF FM. O tym, co przyjazd kanclerz Niemiec może dać Polsce i czy dojdzie do przełomu w relacjach między państwami - porozmawiamy z byłym sekretarzem stanu w MSWiA, byłym ministrem obrony narodowej, a obecnym wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej Tomaszem Siemoniakiem.

Tomasz Siemoniak / Kamil Młodawski / RMF FM

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM poruszymy także temat ataku chemicznego na byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala. Co w tej sytuacji powinna zrobić Polska? Czy wydalenie z naszego kraju rosyjskich dyplomatów to skuteczny krok? I czy bojkot mundialu w Rosji to dobry pomysł?

Z Tomaszem Siemoniakiem porozmawiamy także o wydatkach Ministerstwa Obrony Narodowej w czasach, kiedy to on był szefem resortu oraz o wczorajszych wyborach prezydenckich w Rosji.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM Marcin Zaborski - Tomasz Siemoniak o 18:02.



