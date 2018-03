​Ruchome ściany, opuszczany sufit czy specjalne amortyzatory - wszystko po to, by dźwięk brzmiał doskonale. Tajemnice Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu poznajemy w cyklu Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF FM. Powierzchnia użytkowa gmachu NFM wynosi ponad 35 tysięcy metrów kwadratowych. Kubatura to ponad 250 tysięcy metrów sześciennych. W budynku znajdują się cztery sale koncertowe, studio nagrań czy pomieszczenia konferencyjno-biurowe. Wnętrze głównej sali koncertowej można dowolnie modelować i to dosłownie.