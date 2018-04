W cyklu Twoje Niesamowite Miejsce odwiedzamy dzisiaj Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. Placówka, kiedy powstała, była drugim takim miejscem w Polsce.

Planetarium w Olsztynie jest pomnikiem zbudowanym w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi. Otwarcie Planetarium odbyło się 19 lutego 1973 roku, w pięćsetną rocznicę urodzin wielkiego astronoma. Gmach planetarium zaprojektował Ludomir Gosławski i jego kopuła jest do dziś jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Olsztynie. Główną formą działalności Planetarium są programy astronomiczne. Corocznie ogląda je kilkadziesiąt tysięcy widzów. Prezentowane w czasie projekcji rozgwieżdżone niebo oraz ciekawe zjawiska astronomiczne, na długo pozostają w pamięci widza.

Obserwatorium mieści się w zewnętrznych murach dawnej wieży ciśnień i jest położone kilkaset metrów od Planetarium. Gdy w roku 1899 oddawano w Olsztynie nowoczesny jak na tamte czasy wodociąg miejski, w tym miejscu umieszczono urządzenie pod nazwą wieża ciśnień. W październiku, roku 1979, 6 lat po otwarciu Planetarium w tym miejscu rozpoczęło działalność Obserwatorium Astronomiczne, które spełnia rolę edukacyjną i popularyzatorską.

Zwiedzanie niedostępnych na co dzień miejsc zaczynamy od pomieszczenia technicznego, w którym znajdują się komputery odpowiedzialne za przygotowanie i wyświetlanie obrazu nieba. Od razu czujemy, że jest tutach chłodno, bo komputery muszą mieć niską temperaturę. Na tym ekranie widzimy jak przygotowywany jest jeden sektor, który będzie wyświetlany w tej części kopuły. Teraz wszystko jest cyfrowe i jedna osoba może to obsłużyć - mówi Magdalena Pilska-Piotrowska, kierownik działu multimediów. Stary, analogowy projektor nadal jest sprawny i można go zobaczyć na głównej sali. Czasem jest jeszcze uruchamiany, ale raczej ze względu na sentyment do dawnych czasów działania Planetarium.

Planetarium w Olsztynie Piotr Bułakowski, RMF FM

Z pomieszczenia technicznego przechodzimy teraz do tak zwanej małej kopuły. O tym pomieszczeniu wie niewiele osób, ale jest bardzo ważne. Tutaj przygotowujemy nowe programy, ale też szkolimy nowe osoby. Mamy tutaj niewielką kopułę, która jest miniaturą tej większej. Jest to samo oprogramowanie, do tego projektor, głośniki. To tutaj pracuje się nad tym, co potem możemy oglądać w czasie pokazów - mówi Pilska-Piotrowska.

Również Obserwatorium Astronomiczne ma swoje sekretne miejsca. Ze względu na małą ilość miejsca i fakt, że turyści lubią wszystkiego dotykać, nie zawsze można odwiedzić kopułę znajdującą się na samej górze. To tam zainstalowany jest teleskop. Nie jest to największy teleskop, jaki posiadamy, mamy zdecydowanie większe, ale ten tutaj jest bardzo precyzyjny i można go wykorzystywać do nauki - powiedział naszemu reporterowi Maciej Grzemski, astronom z ponad 30-letnim stażem pracy w Planetarium.