Wołów, Tuchola, Ełk, Ciechanów, Zawadzkie, Połaniec - to do Was należy decyzja, skąd tym razem nadamy Twoje Miasto w Faktach RMF FM! Jedno z tych miejsc odwiedzi w sobotę nasz reporter. Na Wasze głosy czekamy do czwartkowego południa.

Ponownie możecie zagłosować na Tucholę w Kujawsko-Pomorskiem! Dotarło do nas wiele nowych zgłoszeń z miasta, które jest stolicą Borów Tucholskich i siedzibą Tucholskiego Parku Krajobrazowego. "Ładnie odnowione stare miasto, położone nad jeziorem wśród lasów, przyjazne turystom i nie tylko" - napisał pan Wiesław.



Połaniec w Świętokrzyskiem słynie z kolei z uniwersału połanieckiego. Jak piszecie na RMF24.pl, to miasto "czyste, zadbane i radosne". Polecacie też piękny rynek z fontannami i plac zabaw z figurami dinozaurów.



Stąd pochodzi Sławomir Szmal bramkarz reprezentacji Polski szczypiornistów. Malownicza rzeka Mała Panew, na której odbywają się spływy kajakowe. Lasy bogate w grzyby, do których zjeżdżają grzybiarze ze Śląska i innych rejonów Polski - tak Zawadzkie na Opolszczyźnie opisuje na naszej stronie pan Adrian.



Do Ciechanowa zaprasza nas z kolei pan Adam. Warto tam odwiedzić m.in. Farską Górę - grodzisko z neogotycką dzwonnicą, Zamek Książąt Mazowieckich i Muzeum Szlachty Mazowieckiej. W Ciechanowie można zobaczyć 30-metrowego "Strażnika", warto też sprawdzić, czym jest Krzywa Hala.



Wołów na Dolnym Śląsku to propozycja od pana Edwarda. Jak zaznacza, mieszkał tam i kończył liceum jedyny Polak w kosmosie Mirosław Hermaszewski. Nasz słuchacz przypomina też "skok stulecia" z 19 sierpnia 1962 roku, czyli napad na bank.



Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!