Bartoszyce w Warmińsko-Mazurskiem będą tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Już w sobotę o lokalnych ciekawostkach opowie nasz reporter Piotr Bułakowski.

Bartoszyce w tym tygodniu o zwycięstwo walczyły między innymi z Ostrzeszowem, Kętrzynem i Radzyniem Podlaskim.

Wyniki sondy / Zrzut ekranu /



Zaproszenie dostaliśmy od pana Patryka, który wymienił kilka atrakcji. Brama Lidzbarska to jedyna zachowana pozostałość murów miejskich, wybudowana w 1468 w stylu gotyckim - argumentował. Jako ciekawostkę polecił też kamienne baby, czyli dwa kamienne posągi, które stoją na skwerze przy zbiegu ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Bohaterów Warszawy. Są najstarszymi bartoszyckimi zabytkami. Polecił także ogród jordanowski, jako najpiękniejsze miejsce w mieście.

Podczas naszej wizyty nie zabraknie także wątków mundialowych. Jedynie kilkadziesiąt kilometrów dzieli Bartoszyce od Kaliningradu, czyli jednego z miast gospodarzy mistrzostw.

Odwiedźcie nas w Bartoszycach już w sobotę. Lokalne ciekawostki przybliży nam Piotr Bułakowski. Słuchajcie Faktów RMF FM od godz. 8:00.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!