Malowniczo położona na Pojezierzu Krajeńskim w Wielkopolsce Łobżenica będzie w tym tygodniu „Twoim Miastem w Faktach RMF FM”. Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF24.pl. Dlatego już w najbliższą sobotę odkrywać będziemy dla Was uroki tego niewielkiego miasteczka. Koniecznie bądźcie z nami. Zapraszamy!

W zgłoszeniu na RMF24.pl pisaliście do nas przede wszystkim o walorach przyrodniczych, z których słynie Łobżenica. Kraina jezior, jazów, i wszystkiego, co związane z naturalnym spływem wód - napisała nam pani Urszula. Powiosłować można nie tylko podczas spływu Łobżonką, ale także na jeziorach Stryjewskim, Sławianowskim czy Luchowskim.

Podczas naszej sobotniej wizyty w Łobżenicy na pewno spróbujemy wspiąć się na wieżę widokową, sprawdzimy też, czym zajmuje się tutejsze Bractwo Strzeleckie. Nie zabraknie również zabytków - wśród tych sakralnych wymienić należy przede wszystkim położony w pobliskiej Górce Klasztornej Kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej, będący najstarszym sanktuarium Maryjnym w Polsce.

"Twoje Miasto w Faktach RMF FM" tworzycie także Wy! Jeśli więc są w Łobżenicy miejsca, które - Waszym zdaniem - koniecznie musimy odwiedzić, albo ludzie, których powinniśmy poznać, napiszcie nam o tym w komentarzach poniżej.

