Położone nad rzeką Dobrzynką w województwie łódzkim, liczące ponad 60 tysięcy mieszkańców Pabianice są Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Wybierzemy się na spacer szlakiem najważniejszych wydarzeń z życia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który lata młodzieńcze spędził z rodzicami właśnie w Pabianicach. Zajrzymy też do jednego z najcenniejszych zabytków w tym regionie. Ponad sto lat temu co dziesiąta tkanina bawełniana w Polsce była produkowana w Pabianicach. Zapraszamy was na Stary Rynek.

zdj. ilustracyjne /Kamil Młodawski /Archiwum RMF FM