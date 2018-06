Międzyzdroje, Zalewo, Ostrzeszów, Skarżysko-Kamienna, Zawiercie, a może Ryki? Zdecydujcie, które z tych miast będzie ostatnim przed wakacjami przystankiem na trasie naszego cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Na głosy czekamy do czwartku do godziny 12.

Międzyzdroje w Zachodniopomorskiem słyną oczywiście z Alei Gwiazd. Ten nadmorski kurort to także malownicze plaże i prawie 400-metrowe molo. Będąc tutaj warto odwiedzić również zagrodę żubrów, wspiąć się na punkt widokowy na Kawczej Górze, czy zajrzeć do parku zdrojowego.

Wrota Jezioraka, piękna ekomarina, miasto skarbów - złote monety, wykopaliska i skarb słynnego rodu von Finckenstein - tak Zalewo w Warmińsko-Mazurskiem reklamuje na RMF24.pl pan Mariusz.

A może wolicie wizytę w Wielkopolsce? Ostrzeszów - pięknie położone miasto, które okalają wzgórza ostrzeszowskie z najwyższym w Wielkopolsce wzniesieniem Kobyla Góra (284 m n.p.m.). Wspaniała historia i piękne odrestaurowane ruiny zamku z I połowy XIV wieku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego zachwycą nawet wybrednego turystę - przekonuje pani Zofia.

Skarżysko Kamienna to już Wasza propozycja z województwa świętokrzyskiego. Warto tutaj zobaczyć ustawiony przy dworcu kolejowym odrestaurowany parowóz typu Pt47, czy wybrać się nad Zalew Rejowski.

Zawiercie w Śląskiem to z kolei - jak piszecie - serce Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wszędzie wokół malownicze skałki i wzniesienia owiane niejedną legendą - podkreśla pan Artur.

Mamy także propozycję z Lubelszczyzny. Miasto serem płynące, miasto mleka, miasto otoczone wodą - tak opisujecie położone w północnej części regionu Ryki.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!