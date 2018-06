Będzin, Ciechanów, Dąbrowa Tarnowska, Nisko, Połaniec lub Opatówek. Jedno z tych miast będzie w najbliższą sobotę Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Decyzja należy do Was. Głosowanie zamykamy w czwartek o godzinie 12:00.

Królewskie Miasto Będzin z pięknym zamkiem, bogatą historią żydowską, wiele ciekawych zakamarków - takie zgłoszenie przysłał do nas pan Ryszard. Jeśli więc chcecie, abyśmy pojawili się w województwie śląskim i odkryli wspomniane zakamarki, koniecznie głosujcie na Będzin.

30-metrowy "Strażnik", klejnoty kasztelanowej, dzwonnica na Farskiej Górze. Jeśli wolelibyście usłyszeć więcej o tych atrakcjach, polecamy Ciechanów na Mazowszu.

Dąbrowa Tarnowska to już zgłoszenie z Małopolski. Jeżeli zdecydujecie, że to właśnie tam pojedziemy, opowiemy na pewno o pojedynku braci Lubomirskich, przybliżymy Wam też historię znajdującej się w mieście monumentalnej synagogi.

Jedno z najstarszych miast na północnym Podkarpaciu, ma jedną z największych jednostek wojskowych w Polsce, piękne planty i park - to już zalety Niska, które wymienia pan Piotr.

Połaniec w Świętokrzyskiem słynie z kolei z uniwersału połanieckiego. Jak piszecie na RMF24.pl, to miasto "czyste, zadbane i radosne". Polecacie też piękny rynek z fontannami i plac zabaw z figurami dinozaurów.

Opatówek to już propozycja z Wielkopolski. Wśród atrakcji pani Paulina w swoim zgłoszeniu wymienia most żelazny z 1824 roku, Muzeum Historii Przemysłu czy zabytkowy kościół.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!