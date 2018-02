Świeradów-Zdrój, Niemodlin, Skalbmierz, Radzymin, Lubawa, a może Wieruszów? Jedno z tych miast będzie w najbliższą sobotę "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". O tym, dokąd pojedziemy - zdecydujecie jak zwykle Wy!

Świeradów-Zdrój - tego dolnośląskiego uzdrowiska nie trzeba nikomu przedstawiać. Sezon zimowy w pełni, więc jeśli zdecydujecie, że to właśnie tam pojedziemy, na pewno rozmawiać będziemy z narciarzami. Powiemy też, czym jest Izerski Park Ciemnego Nieba, odwiedzimy sztuczną grotę oraz najdłuższą na Dolnym Śląsku Halę Spacerową.

Kolejny raz w naszym zestawieniu znalazł się Niemodlin na Opolszczyźnie. Atrakcje miasta to między innymi mający ponad 700 lat Książęcy Zamek, rynek o rzadkim wrzecionowatym kształcie, a także najstarsze arboretum w Polsce. Okolica słynie również z hodowli karpia.

Skalbmierz to już propozycja ze Świętokrzyskiego. "Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, zabytkowy układ urbanistyczny, jeden z nielicznych w Europie ćwierć kolisty plac Marii Skłodowskiej-Curie" - takie atrakcje tego miasta położonego nad Nidzicą wymieniacie na RMF24.pl.

A może wolicie, byśmy odwiedzili województwo mazowieckie? Zachęcacie między innymi do wizyty w Radzyminie. "Miasto Radzymin, jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Radzymin nazwano ‘Miastem Cudu nad Wisłą’ wkrótce po wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920" - pisze do nas jeden ze słuchaczy.

Lubawa w Warmińsko-Mazurskiem to natomiast propozycja pana Mateusza. Jak przekonuje, "to małe, klimatyczne miasteczko, gdzie każdy zna każdego". Wśród atrakcji wymienia też ruiny zamku, kościoły czy bogactwo terenów do rekreacji.

A jeśli zdecydujecie, że pojedziemy do Wieruszowa w Łódzkiem, sprawdzimy na pewno, co robi tam samolot z lat 60. i skąd się wziął. Poszukamy też pozostałości zamku rycerskiego i przejdziemy się aleją dębów czerwonych.

Na Wasze głosy czekamy do czwartku do południa:

Czekamy na zgłoszenia!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!