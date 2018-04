Tuchola w Kujawsko-Pomorskiem będzie tym razem bohaterem cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF24.pl. Dlatego już w sobotę pojawi się tam żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM, a nasz reporter opowie o atrakcjach i zabytkach tego miejsca.

Tuchola zwana stolicą Borów Tucholskich będzie tym razem bohaterem naszego cotygodniowego cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Otrzymaliśmy od Was bardzo wiele zaproszeń. Do wizyty w Tucholi zachęcał między innymi pan Wiesław. Ładnie odnowione stare miasto, położone nad jeziorem wśród lasów, przyjazne turystom i nie tylko - to zalety, jakie wymieniał w zgłoszeniu na RMF24.pl.



Na pewno warto zajrzeć tutaj od Muzeum Borów Tucholskich, zobaczyć ustawioną na rynku fontannę łabędzi i wybrać się na spacer po zabytkowym starym mieście. "Twoje Miasto w Faktach RMF FM" tworzycie także Wy. Jeśli więc są w Tucholi miejsca, które - Waszym zdaniem - koniecznie musimy odwiedzić, albo ludzie, których musimy poznać, dajcie nam o tym znać w komentarzach poniżej.

