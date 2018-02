Supraśl w Podlaskiem będzie tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Już w najbliższą sobotę pojawi się tam nasz żółto-niebieski konwój. O lokalnych ciekawostkach i atrakcjach opowie nasz reporter Piotr Bułakowski.

Supraśl stoczył zacięty bój z małopolskim Bukownem. Mogliście też głosować na Reszel, Mieroszów, Bolków i Terespol.



Zacięta walka między Supraślem a Bukownem / RMF FM

Do Supraśla zaprosił nas pan Andrzej. Jak podkreślił - od 1999 roku ma on status uzdrowiska. Zwrócił też uwagę na piękny Klasztor Męski Zwiastowania NMP i Pałac Buchholtzów, w którym obecnie znajduje się liceum plastyczne. Warto odwiedzić Muzeum Ikon oraz Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. Działa tam też Teatr Wierszalin. W Supraślu odbywają się co roku... Mistrzostwa Świata w Pieczeniu Kiszki i Babki Ziemniaczanej.



Słuchajcie Faktów RMF FM w sobotę od 8:00. Odwiedźcie nas też na miejscu. Nie zabraknie atrakcji!



Czekamy na zgłoszenia!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!