Reszel, Supraśl, Bolków, Mieroszów, Bukowno, a może Terespol - to Wy zdecydujecie, skąd tym razem nadamy Twoje Miasto w Faktach RMF FM. Jedno z tych miejsc odwiedzi w najbliższą sobotę nasz żółto-niebieski konwój i reporter RMF FM. Na Wasze głosy w sondzie czekamy do czwartkowego południa.

Supraśl w województwie podlaskim to propozycja od pana Andrzeja. Od 1999 roku ma status uzdrowiska - pisze nasz słuchacz. Zwraca też uwagę na piękny Klasztor Męski Zwiastowania NMP i Pałac Buchholtzów, w którym obecnie znajduje się liceum plastyczne.



Reszel w Warmińsko-Mazurskiem poleca z kolei pan Tomasz. Wymienia: zamek biskupów warmińskich, gotycki most, najpiękniejszy i najniżej położony nad poziomem morza park miejski. To właśnie Reszel był miasteczkiem, w którym dokonano ostatniego spalenia na stosie czarownicy - dodaje.

Dolny Śląsk reprezentuje tym razem między innymi Bolków. Tam organizowany jest znany festiwal Castle Party. To najbardziej prężny samorząd w województwie dolnośląskim - zaznacza pan Zbigniew. Druga kandydatura z tego regionu to Mieroszów w pobliżu Wałbrzycha. Odbywa się tam festiwal "Nie tylko gospel", istniała tam filia obozu Gross-Rosen, a góra Jatki do dziś kryje wielką tajemnicę - podziemną fabrykę. Dawniej szkolili się tu piloci Luftwaffe, a dziś w miejscu dawnego lotniska funkcjonuje jedno z najlepszych w Europie szybowisk - Szybowisko Mieroszów - donosi pani Agnieszka.

Możecie też głosować na małopolskie Bukowno oraz Terespol w Lubelskiem.



