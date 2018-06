Ostrzeszów, Bartoszyce, Radzyń Podlaski, Kętrzyn, Sława, Wołów - jedno z tych miejsc będzie tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM. To do Was należy decyzja, skąd nadamy kolejną odsłonę naszego cyklu. Nasz reporter opowie o lokalnych ciekawostkach. Możecie głosować w sondzie na RMF24.pl do czwartkowego południa.

Zdecydujcie, dokąd pojedziemy! /RMF FM