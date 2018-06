​3 kolejne osoby trafiły do szpitala w Gryficach po zatruciu dopalaczami. Dwie z nich są w bardzo ciężkim stanie. 18-letni Aleksander N. z Trzebiatowa, który miał rozprowadzać środki psychoaktywne, usłyszał już zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia przez wprowadzenie do obrotu dopalaczy, którymi zatruło się łącznie już 15 osób. Prokurator chce dla niego 3 miesięcy aresztu.

Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

W ciągu ostatnich dwóch dni 12 osób z Trzebiatowa w powiecie gryfickim zostało odwiezionych do szpitali po zażyciu dopalaczy. To ludzie w wieku od 14 do 30 lat. Dziś trafiły tam 3 kolejne osoby.

Niektóre z tych osób są w stanie ciężkim. Ci pacjenci trafili na intensywną terapię do Gryfic, Kołobrzegu i Szczecina. Była im potrzebna pomoc, bo po zażyciu dopalaczy niektórzy tracili przytomność.

U wszystkich wystąpiły zaburzenia świadomości. Lekarze mówili, że to typowe po zażyciu silnych środków psychotropowych.

Stan 7 pacjentów ustabilizował się. Jedna osoba nadal przebywa na intensywnej terapii. Wszyscy w lecznicy spędzą co najmniej kilka dni. Czują się lepiej, ale ich stan lekarze nadal określają jako średnio-ciężki.

Sytuacja nie jest natomiast tak dramatyczna jak po przyjęciu nastolatków do szpitala. Pacjenci byli wtedy tak pobudzeni, że musiało ich trzymać po kilka osób.

W najcięższym stanie jest 21-latka leczona w Szczecinie. Nadal jest nieprzytomna - mówi rzeczniczka szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Natalia Andruczyk - Ze względu na ciężki stan została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej - dodaje.

(ph)