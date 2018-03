Łukasz Piszczek opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski i poleciał do Dortmundu, by uczestniczyć w narodzinach dziecka - poinformował portal "Łączy nas piłka". Oznacza to, że piłkarz Borussii Dortmund nie zagra w piątkowym meczu towarzyskim z Nigerią.

