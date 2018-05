Z Krakowa do Bukowiny Tatrzańskiej będzie prowadzić trasa 75. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne (4-10 sierpnia) – ogłosił dyrektor imprezy Czesław Lang podczas oficjalnej prezentacji przed Pałacem Królewskim w Wilanowie.

Trasa w dużym stopniu pokrywa się z ubiegłoroczną. Rywalizacja zaliczana do prestiżowego cyklu UCI World Tour rozpocznie się w sobotę 4 sierpnia etapem o długości 132 km ze startem i metą w Krakowie.

W kolejnych dniach kolarze będą finiszować w Katowicach, Zabrzu, Szczyrku, Bielsku-Białej, słowackim Popradzie i Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie po raz drugi zakończy się wyścig.

Nowe miasta etapowe to Bielsko-Biała i Poprad. Nowością będzie również start trzeciego etapu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.



Wyścig po raz drugi odwiedzi Słowację. W 2014 roku etap do Szczyrbskiego Jeziora wygrał Rafał Majka, który później triumfował także w Bukowinie Tatrzańskiej i w całej imprezie.



Tour de Pologne będzie w tym roku obchodzić potrójny jubileusz: mija 90 lat od pierwszych zawodów, jest rozgrywany po raz 75., a Lang organizuje go od ćwierćwiecza.



Na dodatek kolarze będą się ścigać w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Honorowy patronat nad tą największą kolarską imprezą w kraju objął Prezydent RP Andrzej Duda.



Prezentacja trasy miała wyjątkową oprawę. Scenę ustawiono na dziedzińcu przed rezydencją króla Jana III Sobieskiego, a na widowni zasiedli słynni polscy kolarze: Ryszard Szurkowski, Marian Więckowski, Lech Piasecki, Dariusz Baranowski i wielu innych.



Minęło już 25 lat, od kiedy zaczęliśmy organizować wyścig w nowej formule. Przeszliśmy razem bardzo, bardzo długą drogę. Możemy być dumni, że nasz narodowy wyścig należy do grona największych wyścigów na świecie, że przyjeżdżają do nas najlepsi kolarze, że odkrywamy nowe gwiazdy kolarstwa - powiedział Lang.

Gościem uroczystości był minister sportu i turystyki Witold Bańka.



Tour de Pologne to esencja sportu. Z jednej strony położenie akcentu na fundamenty - wyścigi kolarskie dzieci i młodzieży wokół Tour de Pologne, promocja kolarstwa poprzez sport powszechny, a z drugiej strony - wyczyn na najwyższym światowym poziomie. A jednocześnie wyścig jest promocją Polski, takiej jaka ona jest, pięknej, dumnej, atrakcyjnej, przyjaznej i dzięki transmisjom pokazywanej na całym świecie - podkreślił Bańka.



Ubiegłoroczny Tour de Pologne był niezwykle zacięty, a walka o zwycięstwo praktycznie toczyła się do ostatnich metrów ostatniego etapu. W klasyfikacji generalnej zwyciężył młody Belg Dylan Teuns z grupy BMC, który tylko o dwie sekundy wyprzedził Majkę (Bora-Hansgrohe) oraz o trzy Holendra Wouta Poelsa.



Niewiele jeszcze wiadomo o obsadzie tegorocznego wyścigu. Na starcie staną wszystkie 18 drużyn World Tour, a "dzikie karty" otrzymały dotychczas trzy z zaplecza elity: CCC Sprandi Polkowice, francuski Cofidis oraz rosyjskie Rusvelo.



Prezentacja trasy była pierwszym akordem Wielkiego Warszawskiego Weekendu Rowerowego w Wilanowie. W sobotę odbędą się wyścigi Vienna Life Lang Team Maraton oraz wyścig o Puchar Ministra Turystyki i Sportu, natomiast w niedzielę - szosowy Lang Team Race.



W trakcie weekendu będzie można też zwiedzić w Wilanowie mobilne muzeum Tour de Pologne.



Trasa 75. Tour de Pologne: 4 sierpnia, 1. etap: Kraków - Kraków (132 km)5 sierpnia, 2. etap: Tarnowskie Góry - Katowice (158 km)6 sierpnia, 3. etap: Chorzów - Zabrze (140 km)7 sierpnia, 4. etap: Jaworzno - Szczyrk (179 km)8 sierpnia, 5. etap: Wieliczka - Bielsko-Biała (152 km)9 sierpnia, 6. etap: Zakopane - Poprad (180 km)10. sierpnia, 7. etap: Bukovina Resort - Bukowina Tatrzańska (136 km)



