Pierwsze mundialowe spotkanie Polaków w Moskwie już we wtorek. Początek meczu z Senegalem o 17:00. Zapraszamy na relację na żywo na naszych stronach. Zanim jednak usłyszymy pierwszy gwizdek, zachęcamy Was do głosowania: Jaki wynik obstawiacie?

Kibicujemy biało-czerwonym /Bartłomiej Zborowski /PAP

REKLAMA