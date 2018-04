Rusza 46. Rajd Świdnicki-Krause, pierwsza runda tegorocznych mistrzostw Polski! Na liście zgłoszeń jest 51 załóg, wśród nich obrońca tytułu Filip Nivette i pilot Kamil Heller.

W Górach Sowich organizatorzy przygotowali osiem odcinków specjalnych.

Ceremonia startu odbyła się na rynku w Świdnicy. Także dziś rozpoczął się się superoes na ulicach miasta, którego trasa liczy 6,6 km.



Dzięki technologii VR 360 możecie zobaczyć start odcinka specjalnego, słynne Patelnie Walimskie, szczegóły prologu rozgrywanego po Świdnicy i nie tylko.



Prezentacje można otworzyć na komputerze, smartfonie, tablecie, a także poprzez okulary VR.



Wystarczy kliknąć na poniższe linki:

https://evryplace.com/p/zfhwvq

https://evryplace.com/p/flcnts

W niedzielę załogi będą rywalizowały na siedmiu odcinkach specjalnych. Dwa z nich Witoszów-Złoty Las (5,4 km) i Jawornik-Kamionki (23,5 km) będą pokonywane dwukrotnie, a jeden Walim-Zagórze (12,8 km) - trzykrotnie. Ostatni przejazd Walim-Zagórze rozpocznie się o godz. 15.30 i będzie liczony jako Power Stage, podczas którego będzie można zdobywać dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski.



Ceremonię mety zaplanowano na 16.20. Cały rajd liczy 278,5 km, w tym 103 km to odcinki specjalne.



Park serwisowy jest zlokalizowany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.



Wśród 51 zgłoszonych załóg, osiem zapowiada start najmocniejszymi samochodami klasy R5. Z jedynką jedzie mistrz Polski Nivette, będzie miał do dyspozycji Forda Fiestę Proto. Numer drugi otrzymał mistrz Polski w sezonie 2016 Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia R5). Z trójką na trasę ruszy aktualny pierwszy wicemistrz kraju Tomasz Kasperczyk (Ford Fiesta R5).



Na trasach rund tegorocznych mistrzostw Polski nie brakuje najbardziej doświadczonego zawodnika Macieja Wisławskiego. Były pilot Krzysztofa Hołowczyca, z którym w 1997 roku wywalczył tytuł mistrza Europy, w sezonie 2018 jeździ w załodze z Łukaszem Byśkiniewiczem nowym na polskich trasach Hyundaiem I20 R5.



46. Rajd Świdnicki-Krause - Harmonogram

sobota, 21 kwietnia 2018 r.

Ceremonia Startu - Świdnica, Rynek - 17:30

OS 1 Świdnica - Super OS CRUSAR - 19:03

niedziela, 22 kwietnia 2018 r.

Start - serwis/wyjazd - 8:00

Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 - 8:00-11:15

OS 2/5 Witoszów - Złoty Las 1 / 2 - 8:30-12:00

OS 3/6/8 Walim(x1) - Zagórze 1 / 2 / 3 (Power Stage) - 9:18 - 12:48 - 15:30

OS 4/7 Jawornik - Kamionki 1 / 2 - 9:53-13:23

Ceremonia Mety - Świdnica, Rynek - 16:20