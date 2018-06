To była różnica klasy. Urugwaj wygrał z reprezentacją Rosji 3:0 i zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie A. Tym samym podopieczni Oscara Tabareza z kompletem zwycięstw i bez straty bramki awansowali do 1/8 finału. Tam, spotkaja się z drużyna, która zajmie 2. miejsce w grupie B. Do rundy pucharowej awansowała tez Rosja.

Ilja Kutiepow (po lewej) i Luiz Suarez (po prawej) w walce o piłkę w meczu Urugwaj-Rosja /TATYANA ZENKOVICH /PAP/EPA

