Wyobrażam sobie, że Adam Nawałka będzie dalej prowadził tę drużynę - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM były reprezentant Polski Włodzimierz Lubański. Dodał, że jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek dymisjach. "Nawałka zrobił kawał dobrej roboty dla naszej reprezentacji. To co stało się na tych mistrzostwach, to jest niespodzianka in minus, jednak sposób jego pracy, motywacja i to jak pracował w eliminacjach, to na pewno daje mu pozytywną ocenę" - dodał Lubański.

